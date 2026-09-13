Tras los preocupantes resultados de las pruebas Pisa, Goity criticó la "cultura de la degradación" y defendió la estrategia de Santa Fe

El ministro de Educación provincial admitió que Argentina cayó por debajo de países que antes "copiaban el modelo nacional" . Destacó la eliminación de la no repitencia, la garantía del calendario escolar y la alfabetización en el nivel primario como ejes centrales del plan santafesino.

"Caímos ante los que nos copiaban": la dura reflexión de Goity tras los resultados de las pruebas Pisa.

"Caímos ante los que nos copiaban": la dura reflexión de Goity tras los resultados de las pruebas Pisa.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, analizó los magros resultados alcanzados por la Argentina en las últimas pruebas Pisa —que evalúan las competencias en lectura, matemática y ciencias en estudiantes de 15 años— y advirtió sobre la profunda pérdida de calidad en el sistema de enseñanza nacional.

"Pasamos de liderar la región a caer ante quienes nos copiaban", aseveró el funcionario provincial.

En relación con el mapa latinoamericano, Goity remarcó con preocupación que el país quedó relegado frente a naciones como Uruguay, Perú, Brasil, Costa Rica y Chile, las cuales históricamente tomaban como referencia el estándar pedagógico argentino.

Realidad educativa de los últimos años

Si bien aclaró que en la provincia solo participaron 17 establecimientos —una muestra reducida para arribar a conclusiones estadísticas definitivas—, reconoció que las cifras son el reflejo irrefutable de "la realidad educativa de los últimos años".

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Para revertir este diagnóstico, el titular de la cartera educativa defendió las políticas aplicadas por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Entre las medidas clave, enfatizó el fin de la "no repitencia", la implementación del plan provincial de alfabetización en el primer ciclo de la primaria y la firme decisión de garantizar la mayor cantidad posible de días de clases en las aulas santafesinas.

"Pasamos de liderar la región a estar abajo de países que antes nos copiaban el modelo. No son las pruebas las que nos ponen en este lugar, sino la realidad educativa. La primera medida del gobernador Pullaro fue terminar con la no repitencia que generó una cultura de la degradación", subrayó José Goity, ministro de Educación de Santa Fe.

Los ejes de la estrategia santafesina para revertir la crisis

El plan educativo implementado por el Ejecutivo provincial para transformar la enseñanza se articula sobre los siguientes pilares técnicos e institucionales:

Fin de la "no repitencia": derogación de la pauta que promovía el avance automático de curso sin la acreditación previa de saberes.

Foco en el primer ciclo primario: fortalecimiento del aprendizaje fundacional (lectura, escritura y cálculo) en los primeros tres años de escolarización.

Evaluaciones propias: desarrollo de dispositivos provinciales de medición del aprendizaje para monitorear la evolución del alumnado en 3.º grado.

Cumplimiento del calendario escolar: prioridad gubernamental puesta en garantizar la mayor cantidad de jornadas efectivas de clases.

Revisión sistémica: enfoque en la reforma del sistema educativo integral en lugar de responsabilizar de forma aislada a docentes, familias o estudiantes.