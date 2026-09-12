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Malcorra habló del penal no cobrado, respaldó a Unión y pidió aprender de la derrota ante Talleres

Ignacio Malcorra cuestionó la decisión arbitral, destacó la reacción del equipo y ya piensa en el próximo partido como local.

Ovación

Por Ovación

12 de septiembre 2026 · 22:51hs
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Malcorra habló del penal no cobrado, respaldó a Unión y pidió aprender de la derrota ante Talleres

Ignacio Malcorra fue una de las voces de Unión después de la derrota ante Talleres y analizó los principales aspectos del encuentro. El capitán cuestionó el penal que no fue sancionado tras un contacto que sufrió dentro del área, aunque también reconoció errores propios. Además, valoró la reacción del equipo y pidió aprender rápidamente para afrontar el próximo compromiso.

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Malcorra cuestionó el penal y reconoció los errores

El mediocampista se refirió a la jugada que generó los reclamos de Unión. “El árbitro dijo que fue un contacto mínimo y yo digo que no, porque tengo la marca del golpe. Reclamamos que fue penal, pero dice que hubo un contacto mínimo, leve”, explicó.

Malcorra contó cómo vivió la acción dentro del área: “Yo me la punteo para pegarle, siento el contacto y me caigo. Pero bueno, ya está. Eso no quita que por un error nos hacen otro gol”.

Más allá de la polémica, el capitán destacó la actitud del equipo para mantenerse en partido hasta el final. “Yo creo que el equipo está muy bien, siempre está en partido. Hoy, a pesar de la desventaja, hicimos partido hasta lo último”, sostuvo.

“Hay que aprender y seguir para el partido que viene”

Malcorra destacó la jerarquía de Talleres, pero también explicó que Unión modificó su postura durante el complemento. “Talleres tiene muy buenos jugadores. Nosotros practicamos una cosa que no pudimos hacer. En el segundo tiempo cambiamos, adelantamos líneas y tuvimos la pelota”, señaló.

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El referente del Tatengue insistió en que el plantel debe dejar atrás rápidamente la derrota y enfocarse en el próximo encuentro en Santa Fe. “Ya está, hay que pensar en el otro partido de local. Hoy la idea era ganar, nos vamos con mucha bronca por eso. De esto hay que aprender y seguir para el partido que viene”, afirmó.

También habló de la importancia de Cristian Tarragona, ausente en este encuentro: “Obviamente que Tarra es importante, es nuestro goleador, pero además de eso teníamos que haber demostrado más dentro de la cancha. El capitán nuestro es Tarra, después está Bruno, acá somos todos importantes”.

Por último, Malcorra dejó respondió acerca de el partido contra Independiente: “Es un partido especial porque soy de Unión y quiero ganarle a todos”.

Unión Malcorra Talleres
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