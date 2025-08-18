Comercios de Santa Fe: ventas moderadas y ticket récord por el Día del Niño 2025

El Centro Comercial de Santa Fe destacó que el ticket promedio local llegó a $40.500, muy por encima de la media nacional, pero el 58,7% de los encuestados advirtió que el movimiento no modificó el panorama económico

Día del niño en la ciudad de Santa Fe

El Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales del Centro Comercial de Santa Fe presentó el informe sobre las ventas por el Día del Niño 2025 , uno de los eventos comerciales más importantes del año.

Los resultados muestran un incremento en el ticket promedio respecto a 2024, aunque las expectativas de los comerciantes reflejan un impacto limitado en el panorama económico general.

Incremento interanual de ventas

La comparación 2024-2025 indica que:

18,8% de los comercios registró un incremento de hasta el 10%.

61,4% logró subas de hasta el 20%.

19,8% superó el 20% de aumento en ventas.

Este desempeño se da en un contexto donde el IPC anual fue del 36,6%, lo que relativiza el crecimiento registrado en los volúmenes de facturación.

Expectativas de los comerciantes

Consultados sobre cómo resultaron las ventas en relación con lo esperado:

62,5% afirmó que fueron iguales .

21,9% dijo que fueron mejores .

15,6% las calificó como peores.

Respecto a si el Día del Niño contribuyó a mejorar las ventas de agosto, 58,7% de los encuestados opinó que “sumó, pero no cambió el panorama”, mientras que 22,3% percibió un impacto moderado y solo 19% aseguró que sí mejoró las ventas del mes.

Estrategias de promociones

Las promociones comerciales tuvieron un papel central durante la fecha:

30,1% aplicó descuentos por pago al contado .

28,6% ofreció financiación con tarjetas .

25,6% realizó descuentos en productos seleccionados .

15,7% no realizó promociones especiales.

Ticket promedio: fuerte suba en Santa Fe

Uno de los datos más destacados es el aumento del ticket promedio de compra:

Media nacional : pasó de $31.987 en 2024 a $33.736 en 2025 .

Ciudad de Santa Fe: saltó de $26.500 en 2024 a $40.500 en 2025, mostrando un crecimiento mucho más marcado que el promedio del país.

