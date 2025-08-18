Uno Santa Fe | Santa Fe | YPF

YPF volvió a cambiar los precios de los combustibles en Santa Fe: 11 ajustes en agosto con el sistema de microprecios

La petrolera YPF volvió a modificar este lunes 18 de agosto los precios de los combustibles en Santa Fe, apenas 24 horas después del último ajuste

18 de agosto 2025 · 09:19hs
Los nuevos precios de YPF para este lunes 18 de agosto

Los nuevos precios de YPF para este lunes 18 de agosto

Este lunes 18 de agosto, la petrolera estatal YPF aplicó una nueva modificación en el valor de los combustibles en la ciudad de Santa Fe, apenas 24 horas después del último ajuste. Con este cambio, ya suman 11 variaciones de precios en lo que va del mes, en el marco del nuevo esquema de microprecios que rige desde el 1° de agosto.

El sistema de microprecios es una modalidad dinámica que permite que el costo de los combustibles suba o baje según la estación de servicio, la franja horaria, la región y la demanda, sin previo aviso y de manera independiente para cada producto.

Nuevos precios de YPF en Santa Fe

En esta jornada, el litro de nafta súper registró un aumento de $6, la Infinia subió $21, y el Infinia diésel bajó $2. Así quedaron los valores en la capital provincial:

  • Súper: $1.430 (+$6)

  • Infinia: $1.646 (+$21)

  • Diésel 500: $1.440

  • Infinia Diésel: $1.593 (-$2)

Comparación con otras petroleras

Mientras tanto, las compañías privadas mantienen sus precios en Santa Fe de la siguiente manera:

Shell:

  • Súper: $1.416

  • V-Power Nafta: $1.699

  • Evolux Diésel: $1.492

  • V-Power Diésel: $1.670

Axion:

  • Súper: $1.443

  • Quantium: $1.699

  • Diésel X10: $1.527

  • Quantium Diésel X10: $1.673

