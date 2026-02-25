Uno Santa Fe | Santa Fe | educación

Cruce de planillas: el ministro de Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

El ministro José Goity aclaró vía email que cada docente con 25 horas semanales cobrará más de 1,3 millones de pesos. Los gremios se habían quejado

25 de febrero 2026 · 08:36hs
De puño y letra, el ministro de Educación, José Goity, les envió una carta a todos los docentes de la provincia de Santa Fe en la que explicó los pormenores de la oferta salarial y dio detalles del aumento ofrecido, que tanto Sadop como Amsafé rechazaron. En el texto, que lleva adjunta la planilla de aumentos, sostuvo que los docentes con jornada extendida cobrarán $1.305.310,91 en febrero.

La carta llegó luego del doble rechazo gremial a la oferta y las declaraciones públicas de los referentes sindicales respecto al salario que fue anunciado por el gobierno de Santa Fe. El Ministerio de Educación explicó que la propuesta fija un salario inicial en febrero de $1.305.310,91 para un maestro de grado con 25 horas semanales (jornada extendida).

Según lo expuesto en la carta, Goity afirma que “más del 90 % de los maestros de grado desempeñan 25 horas reloj, tal como se ha informado, el ingreso mínimo a partir del mes de febrero para estos cargos —a pagar por complementaria en marzo— será de $1.300.000 —con mínimo garantizado y Fopcid, sin incluir asistencia perfecta”.

Además, ningún docente de jornada regular, 20 horas de reloj, "cobrará menos de $270.000 pesos de aumento en el mes de febrero, a pagar por complementaria en marzo”. Así se garantiza un aumento mínimo de $170.000 a partir de febrero, a pagar por complementaria en marzo.

A eso se le suma el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente (Fopcid) de unos $100.000 desde febrero, a pagar por complementaria en marzo y luego todos los meses.

“También se incluyeron en la oferta, tras haber finalizado exitosamente y con un arduo trabajo, el concurso de ascenso a cargos directivos, los traslados y concursos para nivel inicial, primario y especial”, aseguró Goity en la carta, y agregó: “Creo en el reconocimiento, en la jerarquización docente, el esfuerzo y la dedicación cotidiana y sé que el docente en el aula hace la diferencia. Por eso te invito a trabajar juntos por la calidad educativa y los aprendizajes que, en definitiva, es el mejor legado que podemos darle a nuestra provincia”.

Los gremios docentes rechazaron la propuesta

Amsafé rechazó el viernes por la noche la propuesta y convocó a un paro para el 2 de marzo, jornada que deberían comenzar las clases. Mismo camino tomó Sadop el lunes y ambos gremios movilizarán en Santa Fe el día de la medida de fuerza. El gobierno, en tanto, aseguró que ese día las clases comenzarán con normalidad.

El secretario general de Sadop (gremio que nuclea a los colegios privados), Martín Lucero, aseguró en diálogo con LT8 que el 80 % de la docencia “no va a percibir” el aumento señalado por el gobierno de Santa Fe: “El cargo testigo histórico (en el escalafón Maestro de Grado 190 puntos) es de casi $1.040.000. Sólo el 20 % de los docentes están dentro de Maestra de Grado con Jornada Extendida (25 horas de reloj), que sí cobrarán 1,3 millones”.

Esto se debe a que sólo los docentes de primaria tienen la jornada extendida lanzada por el gobierno provincial. “Todos los docentes de escuelas medias, todos los profesores y profesoras, las maestras de jardín y todos los maestros de especialidad no van a cobrar $1,3 millones”, explicó Lucero.

La oferta presentada por el gobierno provincial, advierten desde los gremios, es en base al cargo 6, de Maestro de Grado, que según la planilla firmada por la mesa paritaria llega a $1.037.205,23. A ese saldo hay que sumarle los suplementos no contributivos. “Si tomaran al maestro de grado con jornada extendida, que es el que presentan al público, como cargo testigo todos los salarios docentes deberían aumentar un 15 %”, aclaró Lucero a La Capital.

La carta de Goity a los docentes

En el texto difundido por el Ministerio de Educación de Santa Fe, Goity lamentó que “en estos días circuló información confusa” y aclaró: “Les hago llegar, de modo claro y concreto, la planilla testigo correspondiente al mes de febrero de 2026, que pretendemos se pague por complementaria en el mes de marzo”. La carta, como advierte el ministro, estuvo acompañada de la planilla.

“La misma incluye el mínimo garantizado, el incremento del suplemento jerárquico —que reconoce el rol trascendental de los equipos directivos y de supervisores— y el fondo provincial de capacitación integral docente (Fpcid). Este último se pagará mensualmente a partir del mes de febrero”, señaló Goity.

Carta Goity a docentes

Goity remarcó que se trata de un “esfuerzo” lo presentado en paritarias ya que “transitamos momentos de muchas dificultades en el país con cierre de fábricas, pérdida de empleo, suspensiones y caída general del ingreso. Esto impacta de modo directo en todas las provincias ya que trae aparejado una caída en la coparticipación federal que en 2025 es de un 8,8 % en términos reales. Las administraciones no escapan a la realidad que se vive en la vida cotidiana y que no nos resulta ajena”.

De todas formas, el ministro de Educación subrayó que la oferta es “una de las mejores del país” y destacó el trabajo de los docentes para llevar a cabo el Plan Raíz, las capacitaciones realizadas y la adhesión al programa Asistencia Perfecta. También, hizo hincapié en el Boleto Educativa, que permite a más de 30 mil docentes transportarse en la provincia, en las obras mediante el Fondo de Asistencias a Necesidades Inmediatas (Fani) y el programa Mil Aulas.

La oferta del gobierno provincial

La propuesta del Ejecutivo provincial contempla un incremento del 12,5 % hasta junio distribuido mes a mes: 2,6 % en enero, 2,1 % en febrero, 2,2 % en marzo, 2 % en abril, 2 % en mayo y 1,6 % en junio. A eso se suma una recomposición del 3 % por el segundo semestre de 2025 y un piso mensual de $170.000 desde febrero hasta junio.

Para proteger los salarios más bajos, el Ejecutivo provincial fijó además un mínimo garantizado de $75.000 de aumento para enero, a abonarse por planilla complementaria, y un piso mensual de $170.000 desde febrero hasta junio, para asegurar que ningún trabajador perciba incrementos por debajo de ese monto.

Para los docentes, la oferta no cierra. La inflación acumulada y el deterioro salarial de los últimos meses son el argumento central del rechazo.

educación docentes José Goity Santa Fe
