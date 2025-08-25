Comienza otra semana con paro universitario en Santa Fe: este martes y miércoles la UNL vuelve a cerrar sus puertas

La medida de fuerza, avalada por los gremios de base como Adul en Santa Fe, se concretará en las 57 universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional del Litoral.

Esta semana habrá un nuevo paro universitario de 48 horas en universidades nacionales de Santa Fe . La Conadu Histórica ratificó la continuidad del plan de lucha y esta semana realizarán un paro de 48 horas para los días martes 26 y miércoles 27 de agosto.

La medida de fuerza, avalada por los gremios de base como Adul en Santa Fe, se concretará en las 57 universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional del Litoral. Además de esta semana, están previstos paros para el lunes 1 y el martes 2 de septiembre.

Entre los reclamos, los docentes universitarios insisten con la “apertura ya” de la paritaria salarial; la urgente recomposición de los salarios; y el “rechazo” al casi seguro veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta acción se suma a las que ya se vienen realizando desde comienzos del mes en curso.

Fuerte crítica de gremios universitarios

Los gremios criticaron duramente la propuesta salarial del Gobierno, calificándola de insuficiente. Señalan que el anunciado incremento del 7,5 % entre septiembre y noviembre, más un bono extraordinario de $25.000, no compensa la pérdida acumulada del salario que, según sus cálculos, alcanza el 38,7 % desde mayo de 2025, cuando el Ejecutivo congeló los haberes.

La Federación Argentina de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut) ya realizó una huelga nacional de 24 horas el pasado jueves 21 de agosto. La medida afecta tanto actividades académicas como de investigación en las 30 facultades regionales de la UTN y en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.

El secretario general de Fagdut, Norberto Heyaca, enfatizó que “enseñar no debería ser un sacrificio” y denunció una pérdida del poder adquisitivo superior al 30%. Acusó al Gobierno de adoptar una postura “necia y de oídos sordos” que agrava la situación.

Además, Fagdut rechazó la propuesta oficial, acusándola de ser un “incremento que no es tal”: “Desde el comienzo de la gestión libertaria ya perdimos el acumulado de seis sueldos”, afirmó Heyaca.

Ambas medidas reflejan una creciente tensión en el ámbito universitario, marcada por reclamos de reapertura de paritarias y una urgente recomposición salarial, en medio de una inflación que devora los salarios y una percepción generalizada de estancamiento salarial.