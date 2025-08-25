Uno Santa Fe | Santa Fe | paro

Comienza otra semana con paro universitario en Santa Fe: este martes y miércoles la UNL vuelve a cerrar sus puertas

La medida de fuerza, avalada por los gremios de base como Adul en Santa Fe, se concretará en las 57 universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional del Litoral.

25 de agosto 2025 · 10:41hs
Comienza otra semana con paro universitario en Santa Fe: este martes y miércoles la UNL vuelve a cerrar sus puertas

Esta semana habrá un nuevo paro universitario de 48 horas en universidades nacionales de Santa Fe. La Conadu Histórica ratificó la continuidad del plan de lucha y esta semana realizarán un paro de 48 horas para los días martes 26 y miércoles 27 de agosto.

La medida de fuerza, avalada por los gremios de base como Adul en Santa Fe, se concretará en las 57 universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional del Litoral. Además de esta semana, están previstos paros para el lunes 1 y el martes 2 de septiembre.

Entre los reclamos, los docentes universitarios insisten con la “apertura ya” de la paritaria salarial; la urgente recomposición de los salarios; y el “rechazo” al casi seguro veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta acción se suma a las que ya se vienen realizando desde comienzos del mes en curso.

Fuerte crítica de gremios universitarios

Los gremios criticaron duramente la propuesta salarial del Gobierno, calificándola de insuficiente. Señalan que el anunciado incremento del 7,5 % entre septiembre y noviembre, más un bono extraordinario de $25.000, no compensa la pérdida acumulada del salario que, según sus cálculos, alcanza el 38,7 % desde mayo de 2025, cuando el Ejecutivo congeló los haberes.

unl rectorado marcha 1.jpg

La Federación Argentina de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut) ya realizó una huelga nacional de 24 horas el pasado jueves 21 de agosto. La medida afecta tanto actividades académicas como de investigación en las 30 facultades regionales de la UTN y en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.

El secretario general de Fagdut, Norberto Heyaca, enfatizó que “enseñar no debería ser un sacrificio” y denunció una pérdida del poder adquisitivo superior al 30%. Acusó al Gobierno de adoptar una postura “necia y de oídos sordos” que agrava la situación.

Además, Fagdut rechazó la propuesta oficial, acusándola de ser un “incremento que no es tal”: “Desde el comienzo de la gestión libertaria ya perdimos el acumulado de seis sueldos”, afirmó Heyaca.

Ambas medidas reflejan una creciente tensión en el ámbito universitario, marcada por reclamos de reapertura de paritarias y una urgente recomposición salarial, en medio de una inflación que devora los salarios y una percepción generalizada de estancamiento salarial.

paro Universidades Santa Fe UNL
Noticias relacionadas
Fluctúan los precios de los combustibles

Nueva semana y nuevos precios de los combustibles en Santa Fe: así quedaron en YPF, Shell y Axion

La Inspección General de Personas Jurídicas y el Registro Público se fusionan

La Inspección General de Personas Jurídicas y el Registro Público se fusionan: cómo funcionarán

Plan de bacheo

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

La nueva Constitución de Santa Fe, cada vez más cerca de su versión final. 

La nueva Constitución ya tiene un boceto: qué dirá sobre los temas más discutidos

Lo último

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Comunicado de Independiente: afirma tener a 25 barrabravas identificados

Comunicado de Independiente: afirma tener a 25 barrabravas identificados

Ramón Díaz renunció en Olimpia tras solo siete partidos como DT

Ramón Díaz renunció en Olimpia tras solo siete partidos como DT

Último Momento
Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Comunicado de Independiente: afirma tener a 25 barrabravas identificados

Comunicado de Independiente: afirma tener a 25 barrabravas identificados

Ramón Díaz renunció en Olimpia tras solo siete partidos como DT

Ramón Díaz renunció en Olimpia tras solo siete partidos como DT

La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

Colón volvió a trabajar con un regreso, una baja y varias dudas

Colón volvió a trabajar con un regreso, una baja y varias dudas

Ovación
La final del Apertura Marcos Méndez se jugará en Sanjustino

La final del Apertura Marcos Méndez se jugará en Sanjustino

El dato clave por el cual Medrán puede mejorar a Colón en el final del torneo

El dato clave por el cual Medrán puede mejorar a Colón en el final del torneo

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Unión visita a Atlético de Rafaela en busca de las semis de Copa Santa Fe

Unión visita a Atlético de Rafaela en busca de las semis de Copa Santa Fe

Policiales
Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"