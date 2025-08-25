Uno Santa Fe | Ovación | Alpine

Otra salida que hace ruido en Alpine: ¿impacta en Colapinto?

Mientras Franco Colapinto prepara su regreso a las pistas, Alpine confirmó una nueva salida del equipo. ¿Cómo puede afectar al argentino en esto?

25 de agosto 2025 · 16:49hs
Franco Colapinto se prepara con todo para regresar este fin de semana a la Fórmula 1, pese al duro contexto que atraviesa su equipo hace meses. Ahora, Alpine confirmó otra inesperada salida, que no hace más que ocasionarle problemas en la logística al argentino.

Alpine sigue con este puesto vacante en su equipo, y lo cierto es que no es un rol secundario, ya que influye directamente en la fuerza que mantiene al coche pegado al suelo y en la resistencia que el aire opone al avance. Es decir, es clave para la Fórmula 1.

Alpine y una dura salida antes del regreso de la Fórmula 1

Después de haber despedido desde directivos hasta mecánicos, recientemente Alpine vio partir a David Wheater con apenas un año en el cargo como Director Técnico de Aerodinámica y parte clave en el desarrollo del coche.

El trabajo de Wheater consistía en encargarse de todo lo relacionado con el comportamiento aerodinámico del monoplaza que luego ocuparía Franco Colapinto. Esto abarcaba la coordinación y gestión de cada etapa del diseño y perfeccionamiento de las partes del coche que influyen en el flujo del aire.

Wheater formaba parte de una estructura técnica de “tres pilares” que Alpine implementó recientemente para intentar mejorar su rendimiento en un momento de resultados decepcionantes.

La decisión de Wheater no solo modifica los planes de Alpine de cara al regreso a la Fórmula 1 el próximo fin de semana, sino que desestabiliza parte de lo pensado para que Colapinto y compañía tengan mejores resultados en 2026.

La aerodinámica, el motivo del accidente de Colapinto en Hungría

Una prueba que demuestra la importancia de la aerodinámica en una monoplaza de Fórmula 1 es la del accidente de Franco Colapinto en Hungría, el pasado fin de semana. Justamente, el choque del argentino se dio por la disminución de este factor en la prueba de neumáticos.

Alpine deberá cubrir esta salida cuanto antes si quiere tener mejores resultados en pista, y una prueba clave para hacerlo será el próximo fin de semana. Franco Colapinto volverá a tener acción en Países Bajos, y la fecha comprendida es entre el 29 y el 31 con los siguientes horarios:

Viernes 29 de agosto

Prácticas Libres 1: 7.30 a 8.30

Prácticas Libres 2: 11 a 12

Sábado 30 de agosto

Prácticas Libres 3: 6.30 a 7.30

Clasificación: 11 a 12

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10.

Alpine Franco Colapinto Fórmula 1
