Asaltaron el supermercado El Túnel de barrio Sur y se llevaron la recaudación del fin de semana

El encargado del local confirmó que los ladrones accedieron a las cajas fuertes y sustrajeron dinero. A pesar del hecho, el supermercado abrió con normalidad

25 de agosto 2025 · 11:51hs
Un cuantioso robo se registró en la madrugada de este lunes en el supermercado El Túnel, sucursal de barrio Sur, en General López 3569 de la ciudad de Santa Fe. El hecho fue confirmado por el encargado del local, José Cervantes, quien brindó detalles aunque remarcó que la Policía continúa con los peritajes e investigaciones.

El encargado del supermercado El Túnel de barrio Sur que sufrió el robo, José Cervantes

Según explicó, los delincuentes ingresaron al comercio forzando puertas, ventanas y hasta el techo, logrando desactivar la alarma, la luz y el sistema de seguridad. Una vez adentro, se dirigieron hacia el sector de las cajas fuertes.

En principio los delincuentes habrían realizado tres boquetes y no llegaron a violentar todas las cajas fuertes. "Pero hasta que la policía no termine de hacer las pericias no podemos precisar ni el monto ni si había dinero en todas ellas”, indicó Cervantes.

La recaudación del fin de semana en la mira

Los delincuentes habrían sustraído una suma importante de dinero, que podría corresponder a la recaudación del fin de semana. Sin embargo, desde la empresa aclararon que recién con el avance de las investigaciones se podrá establecer el monto exacto.

El encargado señaló que no hubo denuncias de vecinos sobre ruidos o movimientos extraños en la zona y que todo indica que los delincuentes actuaron de manera planificada. “Da la impresión de que eran profesionales. Es casi seguro que una sola persona no lo pudo haber hecho”, aseguró.

Robo al supermercado El Túnel de barrio Sur

Investigación en curso

Las autoridades policiales trabajan en la recolección de pruebas y revisión de cámaras de seguridad. Por el momento no se pudo determinar con precisión cuántas personas participaron del robo ni cuánto tiempo permanecieron dentro del local.

A pesar del hecho, la atención en el supermercado El Túnel se desarrolló con normalidad en su horario habitual, sin que se alterara el servicio para los clientes.

• LEER MÁS: Violenta entradera en la vivienda del empresario dueño del supermercado El Túnel

supermercado barrio Sur asalto recaudación
Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Comunicado de Independiente: afirma tener a 25 barrabravas identificados

Ramón Díaz renunció en Olimpia tras solo siete partidos como DT

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Comunicado de Independiente: afirma tener a 25 barrabravas identificados

Ramón Díaz renunció en Olimpia tras solo siete partidos como DT

La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

Colón volvió a trabajar con un regreso, una baja y varias dudas

