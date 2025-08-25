Nueva semana y nuevos precios de los combustibles en Santa Fe: así quedaron en YPF, Shell y Axion

Este lunes 25 de agosto, la petrolera estatal YPF volvió a modificar el valor de los combustibles en la ciudad de Santa Fe, apenas tres días después del último ajuste. Con este incremento, ya suman 13 variaciones en lo que va del mes, en el marco del esquema de microprecios que rige desde el 1 de agosto.
El sistema de microprecios es una modalidad dinámica que habilita que el costo de los combustibles pueda subir o bajar según la estación de servicio, la franja horaria, la región y la demanda, sin previo aviso y de manera independiente para cada producto.
Además de 0 a 6 horas hacen un 6% de descuento si se carga con la aplicación.
Nuevos precios de YPF en Santa Fe
Con el último ajuste, así quedaron los valores en la capital provincial:
-
Nafta Súper: $1.451 (+ $7)
Infinia: $1.666 (+ $12)
Diésel 500: $1.464
Infinia Diésel: $1.621 (+ $14)
Comparación con Shell y Axion
Además de YPF, otras petroleras también aplicaron variaciones en los surtidores de Santa Fe.
Shell:
-
Súper: $1.519
V-Power Nafta: $1.752
Evolux Diésel: $1.552
V-Power Diésel: $1.724
Axion:
-
Súper: $1.443
Quantium: $1.699
Diésel X10: $1.527
Quantium Diésel X10: $1.673
