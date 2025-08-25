Uno Santa Fe | Santa Fe | combustibles

Nueva semana y nuevos precios de los combustibles en Santa Fe: así quedaron en YPF, Shell y Axion

Con el esquema de microprecios, YPF volvió a ajustar el valor de la nafta y el diésel en la ciudad de Santa Fe. Cuánto cuestan ahora los combustibles y cómo se comparan con Shell y Axion

25 de agosto 2025 · 10:20hs
Fluctúan los precios de los combustibles

Este lunes 25 de agosto, la petrolera estatal YPF volvió a modificar el valor de los combustibles en la ciudad de Santa Fe, apenas tres días después del último ajuste. Con este incremento, ya suman 13 variaciones en lo que va del mes, en el marco del esquema de microprecios que rige desde el 1 de agosto.

El sistema de microprecios es una modalidad dinámica que habilita que el costo de los combustibles pueda subir o bajar según la estación de servicio, la franja horaria, la región y la demanda, sin previo aviso y de manera independiente para cada producto.

Además de 0 a 6 horas hacen un 6% de descuento si se carga con la aplicación.

Nuevos precios de YPF en Santa Fe

Con el último ajuste, así quedaron los valores en la capital provincial:

  • Nafta Súper: $1.451 (+ $7)

  • Infinia: $1.666 (+ $12)

  • Diésel 500: $1.464

  • Infinia Diésel: $1.621 (+ $14)

Comparación con Shell y Axion

Además de YPF, otras petroleras también aplicaron variaciones en los surtidores de Santa Fe.

Shell:

  • Súper: $1.519

  • V-Power Nafta: $1.752

  • Evolux Diésel: $1.552

  • V-Power Diésel: $1.724

Axion:

  • Súper: $1.443

  • Quantium: $1.699

  • Diésel X10: $1.527

  • Quantium Diésel X10: $1.673

