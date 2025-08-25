Nueva semana y nuevos precios de los combustibles en Santa Fe: así quedaron en YPF, Shell y Axion

Con el esquema de microprecios, YPF volvió a ajustar el valor de la nafta y el diésel en la ciudad de Santa Fe. Cuánto cuestan ahora los combustibles y cómo se comparan con Shell y Axion

Fluctúan los precios de los combustibles

Este lunes 25 de agosto , la petrolera estatal YPF volvió a modificar el valor de los combustibles en la ciudad de Santa Fe , apenas tres días después del último ajuste. Con este incremento, ya suman 13 variaciones en lo que va del mes , en el marco del esquema de microprecios que rige desde el 1 de agosto.

El sistema de microprecios es una modalidad dinámica que habilita que el costo de los combustibles pueda subir o bajar según la estación de servicio, la franja horaria, la región y la demanda , sin previo aviso y de manera independiente para cada producto.

Además de 0 a 6 horas hacen un 6% de descuento si se carga con la aplicación.

Nuevos precios de YPF en Santa Fe

Con el último ajuste, así quedaron los valores en la capital provincial:

Nafta Súper : $1.451 ( + $7 )

Infinia : $1.666 ( + $12 )

Diésel 500 : $1.464

Infinia Diésel: $1.621 (+ $14)

Comparación con Shell y Axion

Además de YPF, otras petroleras también aplicaron variaciones en los surtidores de Santa Fe.

Shell:

Súper: $1.519

V-Power Nafta: $1.752

Evolux Diésel: $1.552

V-Power Diésel: $1.724

Axion:

Súper: $1.443

Quantium: $1.699

Diésel X10: $1.527

Quantium Diésel X10: $1.673

• LEER MÁS: YPF volvió a cambiar los precios de los combustibles en Santa Fe: 11 ajustes en agosto con el sistema de microprecios