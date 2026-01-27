Uno Santa Fe | Santa Fe | remises

Cómo deben verse los remises en la ciudad de Santa Fe: pautas para ser identificables para los usuarios

El manual establece criterios de identificación visual para los remises habilitados por seguridad, control y brindar claridad a los usuarios del servicio

27 de enero 2026 · 12:44hs
El nuevo manual regirá las pautas de los vehículos afectados al servicio de remises en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe aprobó el Manual de Identidad del Subsistema de Remises elaborado por la Subsecretaría de Control de Tránsito y Seguridad Vial, Transporte y Movilidad, que define las pautas gráficas, cromáticas, tipográficas y técnicas que deberán cumplir los vehículos afectados al servicio, incluyendo franjas identificatorias, leyendas obligatorias y criterios de materialización.

El manual es de aplicación uniforme

El Manual constituye un instrumento técnico complementario a la Ordenanza N.º 9.981 y tiene como finalidad asegurar una aplicación uniforme, clara y eficaz de las disposiciones vinculadas a la identificación de las unidades, otorgando previsibilidad tanto a los permisionarios como a los usuarios del sistema.

Dicha ordenanza establece la obligación de que los vehículos cuenten con elementos de identificación exterior como franjas, leyendas y otros dispositivos de individualización, conforme a la reglamentación que dicta el Ejecutivo. En ese marco, el Manual aprobado adquiere carácter obligatorio y vinculante para todos los vehículos del Subsistema de Remises, sin perjuicio de los regímenes transitorios previstos para las unidades actualmente habilitadas.

Asimismo, la normativa regula las condiciones de prestación del servicio, los requisitos de habilitación de las unidades y las facultades de control de la autoridad de aplicación. La correcta identificación visual de los remises resulta un aspecto central para garantizar la seguridad de los usuarios, facilitar las tareas de fiscalización y diferenciar claramente a los vehículos autorizados de aquellos que no lo están.

Por último, se establece que las empresas de ploteo o pintura sólo podrán utilizar los originales digitales provistos por la Municipalidad, quedando expresamente prohibido agregar calcos, leyendas o inscripciones que no se encuentren normalizadas.

