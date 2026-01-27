La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

El programa de vacunación continúa recorriendo distintos espacios públicos de la ciudad de Santa Fe para atender a la población de riesgo y adultos mayores.

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. Estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su dosis contra la gripe y la neumonía.

Hoy martes 27, el dispositivo estará en la colonia de verano para adultos del complejo Piedras Blancas, de 9 a 11, el jueves 29 lo hará en el Cementerio Municipal de 9 a 14, y el sábado 31, se inoculará en la vecinal El Tránsito, de 9 a 11.

El objetivo de la vacunación en Santa Fe

El objetivo del programa impulsado por el municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos a 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar a 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Este martes 27, el dispositivo estará en la colonia de verano para adultos del complejo Piedras Blancas, de 9 a 11, el jueves 29 lo hará en el Cementerio Municipal de 9 a 14, y el sábado 31, se inoculará en la vecinal El Tránsito, de 9 a 11.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 342 611 6585 (WhatsApp).