Cómo estará el clima en Santa Fe: frío, estabilidad y mínimas de hasta 4° durante la semana El ingreso de una masa de aire frío mantiene las buenas condiciones meteorológicas en la región. Se esperan jornadas sin lluvias, con algunas nieblas matinales y temperaturas bajas 29 de junio 2026 · 07:39hs

Frío en Santa Fe

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo despejado, fría y con una temperatura de 7.3º y una térmica de 6.7º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 18°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa en la región el desarrollo de una sistema de alta presión asociado al ingreso de aire frío, el cual genera que las condiciones se mantengan buenas y estables durante gran parte de la semana. No obstante ello, y debido a las posibles configuraciones que podrían adoptar los ingreso de las masas de aire durante la misma, no se descarta la presencia de nubosidad variada durante los próximos días. Respecto de las temperaturas, se observa una fluctuación en rangos bajos a lo largo de la semana, sobre todo en los registros mínimos, mientras que las máximas no deberían presentar oscilaciones muy importantes.

Martes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad durante las primeras horas del día y las condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 4º y máxima 15º. Vientos leves del sector este/noreste.

En tanto el miércoles se espera una jornada con cielo mayormente nublado, con mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 6º y máxima 16º. Vientos leves del sector este/sureste, cambiando a moderados del sur/sureste. Por último, jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad durante las primeras horas del día y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 5º y descenso algo más marcado de las máximas, 11º. Vientos moderados a regulares del sector sur/sureste, rotando al este/sureste con descenso de su intensidad. • LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional