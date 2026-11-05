Villa Suramericana: se abre la inscripción para el sorteo de 104 viviendas en la ciudad de Santa Fe

Se anunciarán este jueves los requisitos y el mecanismo para participar de la adjudicación de los primeros departamentos del complejo ubicado en barrio Esmeralda Este. La inscripción se realizará de manera online y gratuita

El Gobierno de Santa Fe abrirá la inscripción para el sorteo de 104 viviendas de la Villa Suramericana , ubicada en barrio Esmeralda Este , en la capital provincial. Se trata de los primeros departamentos que serán adjudicados en este complejo habitacional, construido en el marco del Programa Nido.

Los detalles del proceso de inscripción y del mecanismo de adjudicación serán anunciados este jueves 5 de noviembre, a las 8 , durante una conferencia de prensa en el Salón Auditorio de Casa de Gobierno.

La presentación estará a cargo del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes; y el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, quienes brindarán precisiones sobre los pasos que deberán seguir los interesados para participar del sorteo.

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Cómo inscribirse para el sorteo de las viviendas de la Villa Suramericana

El proceso se desarrollará en el marco del Programa Nido, específicamente a través de su línea de Desarrollo Habitacional. Las personas interesadas deberán ingresar al sitio oficial de la Provincia y completar su inscripción en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda.

El trámite se realiza a través de la página www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios/. Quienes ya estén registrados solamente deberán actualizar sus datos personales y familiares.

Desde el Gobierno aclararon que la inscripción es personal, gratuita y tiene carácter de declaración jurada. Además, no requiere intermediarios ni gestores para completar el procedimiento.

Una vez concluido el período de inscripción, la Provincia publicará en su página web oficial el padrón de las familias que cumplan con las condiciones establecidas y estén habilitadas para participar del sorteo.

Cuáles son los requisitos para acceder a las 104 viviendas

Para participar del sorteo de los departamentos de la Villa Suramericana de Santa Fe, los postulantes deberán cumplir con una serie de condiciones.

Podrán inscribirse ciudadanos argentinos o extranjeros naturalizados, mayores de 18 años, que no sean propietarios de inmuebles ni hayan resultado beneficiarios de viviendas otorgadas por el Estado nacional, provincial o municipal.

También deberán acreditar residencia o actividad laboral en la ciudad de Santa Fe durante al menos dos años, conformar un grupo familiar integrado por un mínimo de dos personas y contar con ingresos mensuales demostrables.

El sorteo de estas primeras 104 viviendas representa una nueva instancia en el proceso de adjudicación del complejo habitacional de barrio Esmeralda Este. Los detalles sobre los plazos de inscripción y las condiciones específicas del procedimiento serán informados oficialmente este jueves por las autoridades provinciales.