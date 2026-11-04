Trabajadores del IOSFA se movilizan en Santa Fe contra el cierre de la delegación y la farmacia: denuncian despidos y falta de respuestas

ATE convoca a una manifestación este jueves frente a la sede de San Jerónimo 2433. Jonatán Gutiérrez advirtió que la medida afecta a unos 100 trabajadores en la provincia y compromete la atención de más de 12.000 afiliados

Cierre de IOSFA. Afecta a 100 trabajadores y a más de 12.000 afiliados en la provincia.

Los trabajadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) realizarán este jueves 5 de noviembre, a las 9, una manifestación frente a la sede de la institución en Santa Fe, ubicada en San Jerónimo 2433. La convocatoria, impulsada por ATE y acompañada por otras organizaciones gremiales y referentes políticos de la ciudad y la provincia, busca rechazar el cierre de dependencias y visibilizar la incertidumbre laboral y sanitaria que atraviesan empleados y afiliados.

La medida alcanza a las farmacias propias y delegaciones del organismo. En Santa Fe, el cierre de la farmacia ya comenzó a concretarse y, según los trabajadores, tanto ese establecimiento como la delegación dejarán de funcionar como espacios físicos el próximo 30 de noviembre. La decisión amenaza las fuentes laborales de más de 100 personas en Rosario, Santa Fe y Reconquista y afecta el acceso a las prestaciones de más de 12.000 afiliados en la provincia.

Jonatán Gutiérrez, trabajador de la delegación local, describió el escenario que atraviesan los empleados y cuestionó la falta de información oficial sobre el futuro de quienes todavía conservan sus puestos y de los servicios que reciben los afiliados.

Despidos e incertidumbre entre los trabajadores del IOSFA

Gutiérrez explicó que en Santa Fe capital funcionan una farmacia y una delegación, donde trabajan 25 personas. De ese total, seis pertenecen a la planta permanente y otras 19 tienen contratos laborales. Estas últimas recibieron telegramas digitales de despido durante la madrugada del sábado.

“Somos 25, de los cuales seis son de planta permanente. La incertidumbre es también para ellos, porque no saben si van a ser ubicados, dónde van a estar, no hay comunicaciones oficiales. Y los otros 19, no nos informaron, nos despedían sin derecho a indemnización. Tenemos casos de 31 años de trabajo, profesionales, no profesionales, tenemos un poco de todo”, señaló en diálogo con Radio 10 Santa Fe.

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El trabajador sostuvo que la situación comenzó con rumores y comentarios sobre posibles cierres, que luego se transformaron en disposiciones concretas. Primero se comunicó el cese de actividades de la farmacia y, posteriormente, la misma medida alcanzó a la delegación.

De acuerdo con su descripción, en la provincia funcionan cinco establecimientos del IOSFA: las delegaciones de Santa Fe, Rosario y Reconquista, una farmacia en Santa Fe y otra en Rosario, además de un centro de facturación en esta última ciudad. En conjunto, estimó que alrededor de 100 personas trabajan en las distintas dependencias.

El conflicto también tiene un componente administrativo. Gutiérrez afirmó que algunos empleados fueron considerados durante años como personal de planta permanente y que incluso figuran bajo esa condición en los registros digitales del organismo. Sin embargo, explicó que las autoridades sostienen que hubo errores en los procedimientos de incorporación y que no se realizaron los concursos correspondientes.

“Nosotros tildamos y éramos planta permanente. Es más, al día de hoy ustedes pueden entrar a la página del IOSFA y hay un link donde está todo el personal que trabaja y ahí figura, por ejemplo, mi nombre como planta permanente”, manifestó.

El cierre de la farmacia complica el acceso a los medicamentos

Además de la preocupación por los puestos laborales, los trabajadores advierten sobre las consecuencias que el cierre tendrá para los afiliados. Gutiérrez remarcó que la farmacia de Santa Fe funcionó durante más de 50 años y era un centro de recepción y distribución de medicamentos, incluidos tratamientos oncológicos, para pacientes con VIH y otras patologías de alto costo.

Tras su cierre, sostuvo que los afiliados de la zona cuentan con una sola farmacia en Santo Tomé. Esto obliga a algunas personas a recorrer mayores distancias para retirar sus medicamentos y, en determinados casos, a trasladarse por distintos establecimientos para completar la provisión mensual.

“Un paciente oncológico tiene que retirar la medicación en tres o cuatro farmacias para poder hacerse la provisión mensual. ¿Cuánto lo hicimos recorrer por una medicación? Y estamos hablando de una persona con una patología. No tendría por qué tener toda esa movilidad”, cuestionó.

El trabajador también advirtió sobre las dificultades en la atención médica. Según indicó, durante la semana anterior el Sanatorio Mayo dejó de prestar servicios a los afiliados del IOSFA en Santa Fe, por lo que actualmente cuentan con una sola clínica y con prestaciones cada vez más restringidas.

“Nosotros, que estamos en la línea del mostrador, somos los que tenemos que brindar la respuesta que muchas veces no tenemos. Se nos presenta un caso y tenemos que tratar de resolverlo con la herramienta que tenemos, y nosotros no dejamos de ser administrativos”, explicó.

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Reclaman información y una respuesta de las autoridades

Los trabajadores aseguran que todavía no recibieron precisiones sobre el destino de las personas que permanecerán en el organismo ni sobre el funcionamiento de los servicios una vez que cierren las dependencias. En el caso de los empleados contratados, la fecha de finalización laboral informada es el 30 de noviembre.

“Lo que nosotros queremos es un poco menos de incertidumbre, que nos den un poco más de información, que nos atiendan, que nos puedan escuchar”, expresó Gutiérrez.

También manifestó su preocupación por la situación de quienes tienen varias décadas de antigüedad y deberán buscar una nueva salida laboral. “Tenemos gente de más de 50 años. Imaginate una reinserción laboral de esa gente: prácticamente imposible”, sostuvo.

En ese marco, contó que mantuvieron reuniones con concejales de la ciudad para visibilizar el conflicto y buscar alternativas por las vías institucionales. Aclaró que no buscan realizar medidas violentas, sino conseguir respuestas y ser escuchados.

“Solamente queremos ser escuchados, que nos escuchen, que nos den una respuesta coherente a toda la situación. Con eso para nosotros nos basta”, afirmó.

La manifestación de este jueves frente a la sede de San Jerónimo 2433 buscará poner en primer plano tanto el reclamo laboral como el impacto que los cierres pueden tener sobre los afiliados. “Nosotros trabajamos por y para el afiliado. No es que podemos bajar la persiana y esto queda en la nada”, concluyó Gutiérrez.