Este miércoles, desde las 9, en la explanada de la Municipalidad se llevó adelante un "Alimentazo". Allí se vendieron cientos de kilos de alimentos básicos de consumo diario al mismo precio que se paga en el campo. La medida la hicieron el Foro Agrario Soberano y Popular y la Unión de Trabajadores de la Tierra de Santa Fe.

Entre la llovizna de la mañana y un frío que calaba los huesos, los productores tuvieron largas colas de consumidores que se acercaron al frente de la Municipalidad para llevarse algún paquete de verdura a diez pesos. "Los estamos regalando", señaló uno de los vendedores a UNO Santa Fe mientras sostenía un reluciente repollo blanco en la mano.

"Estamos reclamando las injusticias que están cometiendo desde el gobierno, porque no es verdad lo que están diciendo. Hay gente que no tiene para comer y los salarios no alcanzan. Nosotros terminamos vendiendo la verdura barata, no nos dan las cuentas pero hay que comercializarla. Cuando llegan a la góndola el precio es muy caro. No dan los números, y venimos en repudio a eso", señaló Daria, una de las vendedoras.

alimentazo verdurazo productores de la tierra agricultores 2.jpg UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

Por otra parte, Soledad Ruiz de la UTT, señaló: "Hicimos este alimentazo ya que el pueblo no puede comprar los alimentos y al productor se le paga muy poco por ello. Los consumidores pagan muy caros nuestros productos y nosotros recibimos muy poco. Vinimos a vender la verdura al precio que se nos paga en las quintas".

Y agregó: "Necesitamos políticas públicas para nuestro sector. También tenemos el problema de que todo lo que es semillas está a precio dólar, se nos suma los alquileres que nos cobran cada mes distinto y va aumentando. Necesitamos que el gobierno controle eso, y también el avance de la urbanización. En nuestro caso nos tuvimos que ir del lugar que trabajábamos porque iban a lotear todo. Las tierras cada vez son más caras para alquilar y los productores estamos desapareciendo".

Además, explicaron a UNO que con respecto a la diferencia entre lo que le pagan al productor y lo que se vende en las góndolas, en el mercado o supermercado, varía: "Siempre decimos que es alrededor del 400% del incremento que el producto sufre desde el origen hasta que llega al cliente", aseguró Carla Sossa, representante de los pequeños productores locales.

Con respecto a subsidios o ayuda que recibe el sector de la agricultura familiar manifestó: "Siempre está olvidado y lo poco que hemos recibido no ayuda. De un total de 160 familias solo se han conseguido 20 subsidios por parte del gobierno cuando cayeron las piedras o cuando llueve y no se puede producir. Lo poquito que se ha conseguido ha sido a través de la organización y la lucha porque es un sector postergado y si no nos organizamos y no luchamos nunca nos hubiera llegado nada".

Por otro lado manifestó que ahora, "lo más importante son la falta de tenencia de tierra". "No tenemos nada que sea propio y avanzan por un lado los loteos para urbanización y por el otro avanza el monocultivo de soja y vamos perdiendo un montón de terreno productivo", finalizó.