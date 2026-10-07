Alerta amarilla por tormentas en Santa Fe: se oscureció la ciudad y anticipan lluvia, ráfagas y posible granizo

El cielo se cubrió durante la tarde de este miércoles y se intensificaron las ráfagas de viento. El SMN mantiene un alerta amarillo para los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo por tormentas fuertes.

Alerta Amarilla. Se mantiene para La Capital, Garay y San Jerónimo por tormentas fuertes con posible granizo.

La ciudad de Santa Fe comenzó a experimentar un marcado cambio en las condiciones meteorológicas durante la tarde de este miércoles. El cielo se oscureció rápidamente, aumentó la intensidad del viento y las nubes de tormenta avanzaron sobre la región, mientras se esperaba el inicio de las precipitaciones.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo.

Cómo serán las tormentas en Santa Fe

De acuerdo con el organismo nacional, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

El fenómeno podría estar acompañado por abundantes precipitaciones en períodos cortos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento.

El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque el registro podría ser superior de manera puntual.

Ante este escenario, se recomienda tomar precauciones, especialmente durante los momentos de mayor actividad de las tormentas, y evitar circular por sectores que puedan registrar anegamientos.

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Cómo seguirá el tiempo este jueves

Para este jueves se esperan tormentas durante la madrugada, con mejoramiento de las condiciones hacia la mañana.

Durante la tarde y la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura se ubicará entre los 15°C de mínima y 21°C de máxima.

El pronóstico para el viernes

El viernes continuará la inestabilidad. Se prevé cielo nublado durante la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde o noche.

La jornada tendrá una temperatura mínima estimada de 13°C y una máxima de 18°C.

De esta manera, Santa Fe transita un marcado cambio de tiempo, con tormentas y viento como protagonistas durante las próximas horas y un descenso de las temperaturas hacia el cierre de la semana.