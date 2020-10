LEER MÁS: Los concejales le marcaron la cancha a Uber y esperan que el municipio responda con controles

Consultado sobre las herramientas que posee el ejecutivo municipal para aplicar controles a Uber en la ciudad, Jatón indicó que "se ejecutará el control a través de los mismos instrumentos que posee la Municipalidad para sancionar a cualquier transporte ilegal que circule por la ciudad; es decir, pararlo, solicitarle la habilitación y documentación correspondiente. No existe un control específico para Uber".

Además, en relación a la virtualidad de los controles, el intendente santafesino fue contundente: "Los controles virtuales implicarían hacerse pasar por un cliente de Uber y luego sancionar, pero esa metodología desde el municipio no la vamos a adoptar. Vamos a realizar controles ciudadanos y vamos a entrecruzar datos".

Por su parte, este miércoles por la mañana, en el ingreso a la Municipalidad, el mismo Emilio Jatón destacó a los medios que "el diálogo estará abierto con todos los subsistemas del transporte público de pasajeros", al mismo tiempo que remarcó: "Uber hasta ahora es una entelequia, no pudimos dar con nadie, no pudimos hablar con nadie, no encontramos un domicilio legal, un número que nos diga que están registrados en la AFIP o en la API (Administración Provincial de Impuestos)".