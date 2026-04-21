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Unión: Madelón decide entre Colazo o Díaz para reemplazar a Estigarribia

Marcelo Estigarribia llegó a la quinta tarjeta amarilla y el DT de Unión Leonardo Madelón tiene que definir su reemplazante

Ovación

Por Ovación

21 de abril 2026 · 09:11hs
El DT de Unión Leonardo Madelón dene definir quien será el reemplazante de Estigarribia.

Prensa Unión

El DT de Unión Leonardo Madelón dene definir quien será el reemplazante de Estigarribia.

En el partido ante Newell's, el delantero Marcelo Estigarribia fue amonestado y de esta manera, llegó a la quinta tarjeta amarilla. En consecuencia, no será de la partida en el encuentro que Unión jugará con Vélez.

Madelón y la incógnita por el reemplazante de Estigarribia

Así las cosas, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón está obligado a meter mano en el equipo y las opciones para suplantar a Estigarribia son dos.

Una de ellas es Agustín Colazo y la otra es Diego Armando Díaz. Ambos jugadores tuvieron escasa continuidad en el Torneo Apertura, aunque en virtud de los antecedentes y por características, Colazo correría con ventaja.

Aún cuando en el partido con Newell's, el entrenador decidió que en el final ingrese Diego Díaz y no Colazo. Lo cierto es que ambos jugadores llegan con poco rodaje.

LEER MÁS: Unión pende de un hilo y se juega el semestre en dos finales

En lo que va del Apertura, Colazo suma apenas 138' y su último encuentro fue en la 4ª fecha, en la derrota 1-0 ante Central Córdoba ingresando a los 42' del segundo tiempo.

Aunque el último antecedente de Colazo con la camiseta rojiblanca fue el 30 de marzo, siendo titular en la Copa Argentina ante Agropecuario. En ese partido, fue reemplazado a los 16' del segundo tiempo.

Por su parte, Diego Díaz, suma apenas 95' en el Apertura. Contra Newell's ingresó a los 44' del segundo tiempo y su anterior partido había sido ante Boca, cuando saltó al campo de juego a los 26' del complemento.

Unión Madelón Estigarribia
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