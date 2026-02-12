Uno Santa Fe | Santa Fe | reforma laboral

Cómo votaron la reforma laboral los senadores que representan a Santa Fe

El Senado dio media sanción a la ley que busca modernizar las condiciones laborales y es relevante para el plan del oficialismo. Los santafesinos, sin novedades

12 de febrero 2026 · 09:34hs
Cómo votaron la reforma laboral los senadores que representan a Santa Fe  

gentileza

Cómo votaron la reforma laboral los senadores que representan a Santa Fe

 

En una sesión maratónica que culminó en la madrugada, el Senado de la Nación le dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El resultado fue 42 a 30, superando el umbral de 37 votos necesarios requeridos y habilitando el giro a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará la sanción definitiva antes de marzo.

El oficialismo logró encolumnar a su tropa de La Libertad Avanza y coordinó una coalición heterogénea con el apoyo clave del PRO, la gran mayoría de la UCR y bloques provinciales como el Frente Renovador de la Concordia y Unidad Federal.

Los senadores por Santa Fe

Los santafesinos Eduardo Galaretto (UCR) y Carolina Losada (UCR) votaron a favor de la reforma laboral, mientras que Marcelo Lewandowski (UP) rechazó el proyecto, como todo el peronismo.

Losada defendió desde un primer momento la nueva ley de reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. En su discurso se dedicó a criticar a oradores anteriores que se mostraron en contra de la reforma. "Qué difícil. Todo el día escuchado decir tantas pavadas. No se aprendieron la ley antes de venir. Dicen que aprobar esta ley es legalizar la esclavitud. Dios mío. Es frase de remera", dijo.

Sin embargo, inmediatamente después, cometió en un fallido que no pasó desapercibido y se viralizó rápidamente en redes sociales. "No hay nada más esclavo que trabajar en blanco", apuntó.

Por su parte, el senador peronista cuestionó duramente el proyecto de reforma laboral y sostuvo que se trata de una ley orientada a beneficiar a las grandes empresas en detrimento de derechos de los trabajadores. "No hay ningún artículo de esta Ley que beneficie a los trabajadores dado que el trabajo es una mercancía para esta ley, y para nosotros el trabajo es un ordenador social".

"Nosotros queremos una Ley que permita a los que están afuera (del sistema registrado) ingresar, no a los que están adentro salir. Y esta ley, precisamente, hace eso: busca sacar a los que están adentro del sistema y precarizarlos, y no le otorga más derechos a los no registrados”, añadió.

• LEER MÁS: Reforma laboral: las seis claves para entender el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado

reforma laboral senadores Santa Fe
Noticias relacionadas
Marcha de la CGT Regional Santa Fe en contra de la reforma laboral.

La CGT Regional Santa Fe marcha contra la reforma laboral: movilización y acto en Bulevar Gálvez y Rivadavia

[en vivo] tras cambios en el proyecto, el gobierno descuenta la aprobacion de la ley de reforma laboral en el senado

[EN VIVO] Tras cambios en el proyecto, el Gobierno descuenta la aprobación de la ley de reforma laboral en el Senado

La exministra de Seguridad y senadora nacional, Patricia Bullrich acordó cambios en la reforma laboral a tratarse en el Senado

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

expectativa en la cgt santa fe ante la reunion nacional por la reforma laboral y la posibilidad de un paro general

Expectativa en la CGT Santa Fe ante la reunión nacional por la reforma laboral y la posibilidad de un paro general

Lo último

Argentina Open: los argentinos buscan quedarse con los últimos lugares a cuartos de final

Argentina Open: los argentinos buscan quedarse con los últimos lugares a cuartos de final

Queremos plasmar en la cancha el ADN Colón y que la gente se sienta representada

"Queremos plasmar en la cancha el ADN Colón y que la gente se sienta representada"

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Último Momento
Argentina Open: los argentinos buscan quedarse con los últimos lugares a cuartos de final

Argentina Open: los argentinos buscan quedarse con los últimos lugares a cuartos de final

Queremos plasmar en la cancha el ADN Colón y que la gente se sienta representada

"Queremos plasmar en la cancha el ADN Colón y que la gente se sienta representada"

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Coronda será escenario de una atractiva velada boxística

Coronda será escenario de una atractiva velada boxística

Fotomultas y radares: cómo saber si una multa de tránsito es legal en Santa Fe

Fotomultas y radares: cómo saber si una multa de tránsito es legal en Santa Fe

Ovación
Regatas de Santa Fe jugará por el tercer puesto en San Juan

Regatas de Santa Fe jugará por el tercer puesto en San Juan

Capibaras XV se presenta oficialmente en Entre Ríos

Capibaras XV se presenta oficialmente en Entre Ríos

Los Pumitas jugarán un amistoso en Santa Fe Rugby

Los Pumitas jugarán un amistoso en Santa Fe Rugby

Coronda será escenario de una atractiva velada boxística

Coronda será escenario de una atractiva velada boxística

El Básquet de Colón cayó en Suardi y sigue complicado en la tabla

El Básquet de Colón cayó en Suardi y sigue complicado en la tabla

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones