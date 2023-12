Con anuncios claves en seguridad y énfasis en la producción, Pullaro dio su primer discurso como gobernador

Luego de jurar por sus padres y la memoria del ex-presidente radical Raúl Alfonsín, y agradeciendo la presencia del auditorio, Pullaro comenzó: "Hoy empezamos una nueva etapa en la provincia de Santa Fe. Es tiempo de un nuevo comienzo que no pretende ser fundacional, sino que se reconoce como heredero de los 40 años de Democracia que los argentinos fuimos capaces de construir; asumiendo sus logros, pero sobre todas las cosas, conociendo sus enormes deudas, las que vamos a enfrentar con proyectos, acciones y mucho trabajo".

"Quiero dar un mensaje claro y concreto: la situación de la provincia es compleja. No todo es responsabilidad de la gestión que finaliza, pero nos encontramos con déficit fiscal, deuda flotante, inseguridad descontrolada, una justicia cara que no da respuestas, la producción en problemas porque no fue defendida, obras públicas paralizadas, la calidad educativa en retroceso sostenido y un sistema de salud que perdió la capacidad de atención que lo caracterizaba", diagnosticó.

"Vamos a ser un gobierno de acción para que el lugar en que nacemos no condicione el resto de nuestras vidas, para recuperar la paz en las calles para los vecinos, para acompañar a los productores que generan trabajo y riqueza, para igualar oportunidades con una educación de calidad, para garantizar la salud en todo el territorio provincial, para que todos los santafesinos y santafesinas sepamos que esforzándonos vamos a progresar, y que hay un Estado eficiente al lado nuestro acompañándonos en ese esfuerzo y no para ponernos palos en la rueda", aseguró.

Seguridad

Pullaro dio prioridad al área de seguridad en su discurso, y señaló que "recuperar la paz y la seguridad de los vecinos es la principal demanda de la sociedad santafesina", y que por lo tanto va a ser "uno de los principales ejes de acción" de su gobierno.

Rápidamente el nuevo gobernador comenzó con anuncios en la materia, indicando que tomará "medidas extraordinarias para recuperar la presencia policial en calle con 180 patrulleros en Rosario, 80 en la ciudad de Santa Fe, organizados por cuadrículas y por capas".

"El avance de la criminalidad con sus diferentes modalidades, como el narcomenudeo, las extorsiones, el lavado de activos, no son producto de la casualidad, sino la consecuencia de problemas institucionales y de gestión que vamos a abordar de manera inmediata", puntualizó.

Una fuerte declaración del nuevo gobernador se dio cuando aseveró: "En esto quiero ser claro, nuestras fuerzas de seguridad tienen un arma reglamentaria en su cintura y van a utilizarla en el uso progresivo de la fuerza. Este es el rol que la ley y la sociedad les encomendó".

Los anuncios siguieron adelantando que se va a "intervenir progresivamente 8 barrios en Rosario y 4 en Santa Fe, mediante una acción estatal concertada tendiente a reducir la violencia, atacar la venta de droga, y restablecer la paz social. Los operativos de intervención barrial se organizarán dentro de los primeros días, y se ejecutarán de manera secuenciada y sostenida a lo largo de toda la gestión".

También apuntó a la importancia de "retomar el control de las cárceles", ya que "de poco sirve a la seguridad pública desarticular organizaciones y condenar a sus integrantes, si desde adentro de las propias unidades penitenciarias siguen cometiendo delitos que impactan todos los días en la calle".

"Es una situación inadmisible y vamos a abordar este problema de forma clara y terminante, combatiendo el 'home office' de los delincuentes desde los lugares de detención. De manera inmediata vamos a restituir los pabellones y el régimen de reclusos de alto perfil, y rearmar los grupos operacionales: grupo requisa, grupo traslado y GOEP. Vamos a poner límites al ingreso de mercadería y alimentos a los reclusos que ha generado innumerables dificultades al personal penitenciario por el control del ingreso de elementos prohibidos", enfatizó Pullaro.

Del mismo modo, insistió en "el plan de construcción de Alcaidías regionales" y que "se pondrá en marcha la Unidad Ejecutora que tendrá exclusivamente la tarea de construir una cárcel de máxima seguridad con capacidad de escalar gradualmente hasta las 3000 plazas".

"Vamos a avanzar rápidamente en el compromiso asumido por las nuevas autoridades nacionales para hacer efectivo el envío de fuerzas federales para que se integren a un comando operativo conjunto con las fuerzas provinciales, el que pretendo liderar, para avanzar en la lucha contra el delito. Asimismo, le pido a nuestros legisladores nacionales que avancen en la Ley de derribo, a fin de que nuestros cielos no sean sistemáticamente invadidos por el narcotráfico", subrayó.

Por otro lado, adelantó que enviará a la Legislatura un paquete de leyes que "apuntan a amplificar las facultades estatales en la lucha contra el crimen: narcomenudeo, ley provincial de inteligencia, reformas al código procesal penal, reformas a la fiscalía y defensa pública, y ley provincial de ejecución de la pena", así como instaurar el juicio por jurados para que "sea la propia sociedad quien juzgue los hechos que sufre todos los días".

Producción y economía

A la hora de referirse a la producción, Pullaro dijo que "la elaboración de bienes agropecuarios lleva muchos años en una meseta en la producción de leche, carne y granos", y que "las causas de ese amesetamiento han sido por políticas nacionales que han perjudicado la actividad agropecuaria (presión impositiva, intervención de mercados, cierres de exportaciones, etc.); por eventos climáticos como sequías e inundaciones intensas; por ausencia de acciones contundentes de parte de las autoridades provinciales ante dichas situaciones".

"Tenemos la oportunidad de mejorar la competitividad de la industria santafesina, duplicando la cantidad de Pymes industriales. Hoy en el orden de las 750 y alcanzar las 1500 en el lapso de nuestra gestión", expresó.

Otra fuerte declaración de diagnóstico fue cuando el nuevo gobernador dijo que encontraron a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) con "un atraso tarifario deliberado (tarifa congelada a pesar de que el aumento del 20% había sido aprobado) y con déficit financiero mensual desde octubre".

"Voy a trabajar cada día para defender a los santafesinos, porque fuimos sistemáticamente afectados por un modelo nacional extractivo, que aplicó un extraño federalismo que consistió en volcar los recursos de las provincias que más se esfuerzan en producir, para distribuirlos en el conurbano bonaerense en forma de subsidios sin control", criticó.

"En este difícil contexto económico y social, nuestra meta es generar fuentes de trabajo genuino, al mismo tiempo que cuidamos y preservamos los puestos existentes. Vamos a velar por los derechos y por las medidas de salud, seguridad y condiciones dignas de los trabajadores. No vamos a tolerar extorsiones o bloqueos a empresas o emprendedores", agregó tajantemente.

Por otro lado Pullaro declaró que "un tema de suma importancia es el déficit previsional que enfrenta la Caja de Jubilaciones y Pensiones", pero aseveró que se van a realizar "acciones concretas para lograr reducirlo".

"La actual gestión nacional está dejando una enorme deuda del ANSES con nuestra Provincia. No podemos quedarnos de brazos cruzados, vamos a cuidar lo que les corresponde a los santafesinos", sentenció.

Gestión

En otro orden de cosas, Pullaro expresó que "es esencial afrontar un proceso de modernización y digitalización para agilizar trámites y ofrecer un servicio más eficiente a los santafesinos", y adelantó que desarrollarán "una plataforma de estadísticas en tiempo real para facilitar la toma de decisiones".

"Encontramos una Provincia con una deuda social enorme, hoy financieramente en déficit y sin excedentes para hacer frente a una coyuntura difícil. Los recursos que se acumularon sub-ejecutando presupuestos se licuaron", manifestó.

"En Santa Fe hay un Estado que quedó viejo y que sigue sosteniendo procedimientos y formas que son propios del siglo pasado. Uno de los ejes de mi gestión va a ser innovar en el Estado, simplificar sus procedimientos internos, digitalizar la actividad administrativa y, de esta manera, optimizar los tiempos de respuesta. Necesitamos un Estado ágil y transparente, que dé cuenta de sus procesos internos de trabajo y que, en la era de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se vincule digitalmente. Basta que el Estado pida al ciudadano papeles que tiene en la Oficina de al lado", declaró.

Con respecto a este tema, Pullaro aseguró que "en los próximos días" va a presentar "un proyecto de ley de innovación pública que siente las bases de un estado nuevo; moderno; cercano con herramientas tecnológicas al alcance de todos los Santafesinos. Estado moderno que permita simplificar trámites; eliminando la burocracia y reduciendo las trabas".

"Santa Fe necesita ejemplaridad, los funcionarios de mi gobierno saben perfectamente que tienen que ser austeros, somos servidores públicos que vinimos para solucionar problemas. Nadie se tomará vacaciones en el primer año de gestión", adelantó el mandatario.

En un tema de agenda por las declaraciones del presidente electo, Pullaro declaró querer "transmitir con absoluta claridad" que "toda obra empezada se va a finalizar", y que "se termina la época en la que el Estado desconoce sus compromisos ante un cambio de autoridades, y se termina también la discriminación de la obra pública en función de las autoridades políticas de cada localidad".

Educación y salud

El nuevo gobernador desarrolló ampliamente también su proyecto en materia de educación aseverando que Santa Fe afronta "un desafío central y excluyente: promover y lograr los aprendizajes de calidad que se requieren para el progreso individual y colectivo de nuestra provincia", y que "para ello será fundamental garantizar 190 días de clases, y convocar a reunión paritarias en los primeros días de enero, para comenzar las clases el próximo 26 de febrero".

"La situación educativa actual en el país es alarmante. Entre los estudiantes de los sectores socioeconómicos más vulnerables, 6 de cada 10 no alcanza los conocimientos mínimos de acuerdo a la prueba regional ERCE, profundizando de esta manera la brecha educativa y social", indicó.

"Esta situación nos lleva a actuar de manera urgente, por lo que entre las primeras acciones del gobierno se encontrará el lanzamiento del 'Plan Provincial de Alfabetización', transversal a todo el sistema educativo con énfasis en los tres primeros años de primaria en articulación con el nivel inicial", expresó.

Pullaro manifestó que se debe lograr un objetivo "que a primera vista parece modesto", pero que "en la situación actual es indispensable: que todos los niños y niñas de nuestra Provincia terminen tercer grado alfabetizados con altos niveles de comprensión lectora".

"También tenemos que recuperar el entorno en que se desarrolla el proceso educativo. Entre 2020 y 2022 la ejecución de inversión en educación no superó el 50%, mientras que en el primer semestre de 2023 no superó el 20%, y esto se traduce en el deterioro de las instalaciones escolares. Para comenzar a revertir esta situación vamos a lanzar de manera inmediata el 'Censo de Infraestructura Escolar' que permita tener un diagnóstico certero del estado de situación, y así avanzar en un plan de obras e inversión que nos permita resolverla", declaró.

"Finalmente quiero hablarle a docentes y directivos, decirles que es con cada uno de ustedes que lograremos los objetivos y los cambios que proponemos. Conozco su vocación y compromiso, ustedes son el mayor capital que tenemos, y vamos a darles el respaldo que merecen", dijo para concluir en materia educativa.

En cuanto a salud, Pullaro indicó que "es clave decir que el sistema sanitario santafesino ha sido ejemplo en la construcción de políticas sanitarias a nivel nacional y provincial, comprendiendo siempre a la salud como un derecho y al estado como garante del mismo", y que "sus equipos de salud siempre han sido quienes sostuvieron con trabajo, ética y responsabilidad las acciones pertinentes para llevar a cabo la universalidad y la equidad en el acceso al sistema sanitario".

"Vamos a volver a sostener y escuchar a quienes se encuentran en los barrios día a día. Vamos a acompañar a los trabajadores sanitarios que se ven desbordados y desmotivados frente a las crecientes demandas de atención; los problemas de seguridad que transitan como trabajadores y como personal de intervención más cercano; y la soledad en la que en muchos casos se encuentran trabajando", enfatizó.

"Sabemos que los problemas vinculados a las prestaciones del IAPOS constituyeron una dificultad que muchas veces ha imposibilitado el verdadero acceso a los derechos de los ciudadanos. Sumado a todo esto, nos encontramos con una creciente demanda en materia de salud mental y consumos problemáticos y una falta de acciones concretas que atiendan esa situación", observó el gobernador.

En ese sentido, Pullaro expresó que su propuesta apunta a "construir una 'Política de cercanía', con los trabajadores y vecinos; dirigidas a fortalecer los primeros niveles de atención, construyendo una verdadera descentralización de la política sanitaria, buscando la integración y la integralidad del sistema de salud; y trabajando unidos con la comunidad y con los gobiernos locales".

Cierre

"Me preparé con mucha responsabilidad para este momento. En 2015 decidí renunciar a la banca de diputado y hacerme cargo del lugar que me ofreciera el mejor Gobernador que tuvimos los santafesinos, Miguel Lifschitz, sabiendo que nada de lo que vendría iba a ser fácil o sencillo. Decidí ser Ministro de Seguridad, convencido de que mi responsabilidad es hacer lo que se debe hacer, sin especular respecto al rédito personal que ello implique", dijo para comenzar a cerrar su discurso.

"Hoy como gobernador me comprometo firmemente ante todos ustedes a trabajar junto a mi equipo 24/7, cada día de estos 4 años, con austeridad y honestidad, para dejar una provincia mejor para todos. El camino recorrido fue largo. Estoy acá. Soy uno de ustedes y con ustedes, todos unidos, vamos a poner a nuestra provincia en el lugar más alto de la República Argentina. ¿Por qué? Porque podemos, porque queremos, porque sabemos y porque tenemos con qué. Yo lo sé y ustedes también. Santa Fe Puede. Dios bendiga al pueblo de la provincia de Santa Fe", concluyó.