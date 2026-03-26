Santa Fe: del fresco matinal al calor extremo, así estará el clima hasta el domingo El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días 26 de marzo 2026 · 07:35hs

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada y fresca, con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 17.8° y se espera que la máxima alcance los 29°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa la persistencia de una configuración en las masas de aire similar a la de los últimos días, no obstante ello, la pérdida de eficiencia de las mismas genera que lentamente vayan ganando algo de temperatura y por consiguiente una leve tendencia a inestabilizarse de forma gradual. Esta situación debería generar que hacía últimas horas del viernes y/o primeras del sábado, se observe alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas, aunque las mismas se mantienen bajas por el momentos.

Viernes con cielo nublado a parcialmente nublado, con mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a estable con una baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde/noche y la noche. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 21º y poco cambio de las máximas, 28º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

En tanto el fin de semana se espera un sábado con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante el día. Condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 22º y máxima 35º. Vientos leves del sector este/noreste, cambiando de leves a moderados al nor/noreste. Por último, domingo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones relativamente estables a algo inestables y con temperaturas en ascenso: mínima 25º y máxima 37º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe