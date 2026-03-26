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Los salarios formales cayeron contra la inflación en enero y ya perdieron 7,9% real en la era de Javier Milei

Los salarios subieron apenas 2% nominal en el inicio de año, incluyendo tanto a los privados como públicos, cuando la inflación fue de 2,8% en el mismo período

26 de marzo 2026 · 09:08hs
Los salarios van perdiendo poder adquisitivo en la era Milei

Los salarios van perdiendo poder adquisitivo en la era Milei

Los salarios registrados subieron 2% en enero, mientras que la inflación fue de 2,8% en ese mes, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, perdieron poder adquisitivo por quinto mes consecutivo y acumularon una baja real de 7,9% en el Gobierno de Javier Milei.

En el segmento formal, los salarios que más cayeron fueron los públicos, que solo avanzaron 1,8%, marcando una pérdida real de 1%; mientras que los privados escalaron 2,1% y recortaron 0,7% su poder de compra, según el cálculo a partir de datos oficiales de Indec.

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En medio de esta fuerte caída de los salarios, el consumo no levanta cabeza: se hundió 6,3% en febrero entre los diferentes canales de ventas, según un relevamiento de la consultora Scentia; mientras que, a la par, la mora en las familias no para de crecer y se ubica en máximos de más de 20 años.

La morosidad en las familias alcanzó 10,6% en entidades bancarias, según datos oficiales del Banco Central (BCRA). Aunque el dato más alarmante está por fuera del sistema tradicional, debido a que en las entidades no financieras la irregularidad en los créditos ya supera 27% y comienza a golpear con dureza en las fintech.

En paralelo, el desempleo saltó a 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, lo que representó una suba de 1,1 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo período del año anterior, según datos oficiales de Indec. Además, en el mercado laboral se dio un aumento de la informalidad en torno a 1 p.p. (42% en el cuarto trimestre 2024 vs. 43% en el cuarto trimestre de 2025), mientras que la formalidad del empleo pasó del 57,8% al 56,9% (–0,9 p.p.).

Caída de salarios

La variación interanual de los salarios también fue negativa: los públicos avanzaron 30% contra una inflación de 32,4% y sufrieron un retroceso real de 1,8% del poder adquisitivo. Los privados en el último año tuvieron un peor desempeño, ya que avanzaron 28,5% y padecieron un desplome real de 2,9%.

Sin embargo, en el gobierno de Javier Milei los salarios públicos fueron los que más sufrieron el ajuste: se desplomaron un 17,9% real, mientras que los privados tuvieron una pérdida menor, en torno al 2,3%.

"En el mediano plazo la caída salarial es dramática", enfatizó el economista Luis Campos, al mismo tiempo que destacó que los haberes se encuentran en su nivel más bajo de las últimas dos décadas, "sacando los primeros meses de 2024". "Contra los picos de fines de 2017 el retroceso es de entre 21% (sector privado) y 35% (sector público)", afirmó.

De cara a marzo, la inflación continúa presionada por el aumento del petróleo, así como también por la suba de las tarifas de servicios y transporte, con lo cual se prevé que se mantenga en torno a 3%.

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