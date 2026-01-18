Con dinero decomisado al delito, Santa Fe sumó 20 paletas detectoras de metales para las cárceles

Los dispositivos de fabricación estadounidense serán utilizados para elevar la seguridad tanto en las requisas como en las visitas. Se compraron con parte del dinero recaudado en las subastas de bienes incautados a delincuentes.

El Gobierno de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, adquirió 20 paletas detectoras de metales que fueron incorporadas al Servicio Penitenciario, que fueron adquiridas con el dinero recaudado en las subastas de bienes decomisados a delincuentes .

Al respecto, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, remarcó que esta política de subastas “es inédita a nivel nacional, y parte de esa plata recaudada la aplicamos para más control, y en este caso particular, al control en cárceles”. Al respecto, recordó que “el año pasado -también con dinero de las subastas- compramos 10 paletas italianas que asignamos al Servicio Penitenciario. En esta oportunidad son 20 paletas de origen estadounidense; es un modelo de paletas con las que el Servicio Penitenciario hoy no contaba".

Dinero decomisado del delito e invertido

De esta manera “mostramos a la sociedad que parte del dinero de tanta gente que tanto daño nos hizo a todos, se lo estamos quitando, le estamos vendiendo los autos, los BMW, los Audi, las casas, y a esa plata recaudada la estamos volcando para mayor seguridad, en este caso, traducido paletas detectoras para control en las cárceles”, dijo el funcionario durante una conferencia de prensa realizada en la Unidad Penitenciaria N°2 de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe.

Finalmente, Figueroa Escauriza aseguró que “cumplimos con lo que nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro, que todo lo que podamos recuperar del delito lo vayamos aplicando a diferentes políticas: una parte para mayor control, en este caso paletas; otra parte para educación pública, con donaciones que hacemos a escuelas; o con mayor orden”, y mencionó en ese sentido que “aquí teníamos 40 vehículos que estaban en desuso hacía muchos años y que fueron compactados".

Insumo esencial para el control penitenciario

Luego, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que “estas paletas se van a utilizar principalmente en el grupo centralizado de requisas, es decir, para permitir el mayor límite de seguridad que tenemos, que es el control permanente de los pabellones, de los internos, y de las personas que ingresan y que siempre están intentando violentar las barreras de seguridad que tenemos en las unidades: esconden cosas, esconden celulares, balas y demás, con lo cual las paletas se transforman en un insumo esencial para controlar todo esto”.

En ese sentido, Masneri indicó que “las paletas tienen una utilidad mayor que es poder detectar, según la carga, la cantidad de metal que necesitamos, desde una pulsera o un arito hasta un objeto más grande, y hacerlo tanto con sonido como silenciosamente, según la alerta que queramos generar o no en el otro”, y aclaró que “los controles necesitan este apoyo porque tenemos unidades de hasta de 100 años, entonces, mientras construimos las unidades nuevas, los escáners y demás, necesitamos paliar y seguir controlando la situación de los lugares que por su antigüedad tienen otras medidas de seguridad inferiores”.

Celeridad en los tiempos y costo cero

Por último, Masneri hizo hincapié en la importancia de los aportes que reciben de Aprad y puso como ejemplo lo ocurrido con cámaras frigoríficas “decomisadas a una carnicería dependiente de (el detenido líder del clan narco Esteban) Alvarado: esas cámaras se desarman y automáticamente llegan al Servicio Penitenciario, al área de personal. De otra manera, hubieran quedado arrumbadas, robadas por partes, vendidas como metales, y nunca hubieran llegado a tener el uso tan necesario que le damos en el Servicio”, y comparó que si las hubiera tenido que comprar la Provincia “hablamos de un expediente de un año a un año y medio para que el Estado ponga más recursos en algo que en realidad está volviendo a través del decomiso a los delincuentes”.