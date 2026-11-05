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Condenaron a la mujer que agredió a una policía en el intento de usurpación de la Villa Suramericana

Se trata de Fernanda Abigail Fuga, de 24 años, a quien se le impusieron dos años y seis meses de prisión de cumplimiento domiciliario por tener una hija menor a su cargo. El juez Pablo Spekuljak homologó el juicio abreviado acordado por el fiscal Esteban Morales y la defensa. La imputada reconoció los hechos y fue declarada reincidente.

5 de noviembre 2026 · 20:15hs
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Intento de usurpación. Condenaron a dos años y seis meses de prisión a la mujer que agredió a una policía que custodiaba las viviendas de la Villa Suramericana de la ciudad de Santa Fe

Intento de usurpación. Condenaron a dos años y seis meses de prisión a la mujer que agredió a una policía que custodiaba las viviendas de la Villa Suramericana de la ciudad de Santa Fe

Una mujer de 24 años identificada como Fernanda Abigail Fuga fue condenada por haber agredido a una policía que custodiaba las viviendas de la Villa Suramericana construida en el barrio La Esmeralda II de la ciudad de Santa Fe, en lo que se constituyó como un claro intento de usurpación.

Se le impusieron dos años y seis meses de prisión bajo modalidad domiciliaria debido a que tiene una hija de corta edad a su cargo. A su vez, fue declarada reincidente.

La sentencia fue ordenada por el juez Pablo Spekuljak, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló este mediodía en los tribunales de la capital provincial.

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El fiscal Esteban Morales estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA ante el magistrado. En tal sentido, informó que “el monto de la pena que recibió Fuga resultó de la unificación de seis meses de prisión que le correspondían por los ilícitos que le atribuimos en este legajo y una condena anterior que ella aún no había terminado de cumplir”.

Los hechos

Morales indicó que “los hechos ilícitos fueron cometidos minutos antes de las 20 del viernes pasado en la Villa Suramericana, ubicada sobre boulevard French, entre Las Heras y Belgrano”.

El fiscal puntualizó que “en el lugar había policías que habían sido convocados a raíz de que un grupo de mujeres que estaban con niños llevaban adelante actos preparatorios para usurpar las viviendas, lo cual finalmente no tuvo ese carácter delictivo”. En tal sentido, planteó que “con el objetivo de que una agente de la fuerza de seguridad no pudiera cumplir con sus funciones, Fuga la agredió físicamente”.

Por otro lado, Morales hizo referencia a que “la condenada además se resistió a ser trasladada por los uniformados a una dependencia policial”, y añadió que “momentos más tarde, lograron reducirla y aprehenderla”.

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Responsabilidad penal

Fuga reconoció su responsabilidad penal como autora de lesiones leves dolosas y resistencia contra la autoridad.

En tanto, junto con su abogado defensor, la condenada aceptó la calificación penal de los ilícitos propuesta por el MPA, la pena única que se le impuso y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Por su parte, la policía que sufrió la agresión fue informada acerca de lo resuelto y expresó su conformidad.

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