Unión se juega una parada decisiva ante Vélez y necesita que el 15 de Abril sea su fortaleza

Unión está obligado a ganar para seguir en carrera por un lugar en el Reducido. La localía aparece como un factor clave.

Unión tendrá este viernes una de esas citas que pueden definir el rumbo de su temporada. Desde las 19.15, el equipo de Leonardo Madelón recibirá a Vélez por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura, con la necesidad de conseguir una victoria que lo mantenga con posibilidades de avanzar al Reducido. Después, deberá seguir de cerca otros resultados para saber si la ilusión continúa.

Una cuenta pendiente que puede marcar el desenlace

El desafío para el Tatengue será recuperar su mejor versión en el estadio 15 de Abril. En un momento en el que ya no tiene margen para dejar puntos en el camino, el respaldo de su gente y el conocimiento de su cancha pueden convertirse en argumentos fundamentales para afrontar un encuentro de máxima exigencia.

Los números de la campaña como local muestran una efectividad del 57%, producto de cuatro triunfos y tres derrotas. Si bien se trata de un registro que le permitió sumar una cantidad importante de puntos en Santa Fe, el contexto actual exige dar un paso más y transformar esa estadística en una victoria determinante.

Ganar para seguir soñando

Frente a Vélez, Unión deberá asumir el protagonismo desde el comienzo. La obligación de sumar de a tres condiciona el planteo: necesita imponer su ritmo, aprovechar el empuje de las tribunas y evitar que la ansiedad termine jugando en contra.

El equipo de Madelón sabe que no depende exclusivamente de lo que suceda en el 15 de Abril, pero también entiende que cualquier cuenta pierde sentido si no cumple primero con su parte. El resultado del viernes será decisivo para alimentar sus aspiraciones y llegar con chances a la definición de la zona. Leonardo Madelón repetiría el equipo titular de Unión para recibir a Vélez este viernes, desde las 19.15 en el estadio 15 de Abril, por la última fecha de la Zona A del Torneo Clausura.