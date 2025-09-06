Con los últimos dictámenes aprobados quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

Se sancionaron otros seis bloques de dictámenes sobre educación, nuevos derechos, acción positiva y cláusulas transitorias, tras 16 horas de debate. El lunes se reúne en Rosario la Comisión Redactora para dar forma final a la Carta Magna.

El pleno de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe aprobó este sábado, tras 8 horas de sesión, cuatro bloques de dictámenes de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías que introducen cambios en cinco artículos de la Carta Magna, y la incorporación de siete.

Fue la continuidad de la sesión iniciada el viernes que se extendió por ocho horas, y había pasado a cuarto intermedio. El viernes se habían aprobado cuatro bloques de dictámenes para once artículos.

Por lo tanto fueron aprobados dictámenes, en ambos días, para 16 artículos, más la incorporación de 11. Todos ellos ahora serán sumados al tratamiento de la Comisión Redactora que se reunirá este lunes en Rosario, para dar forma final a la reforma de la Carta Magna.

convencion reformadora

Vale recordar que durante la apertura de la sesión habían sido designadas como presidentas honorarias Olga Benita Alarcón de Foschi y Clyde Barsotti de Altieri, las dos únicas mujeres que integraron la Convención Reformadora de 1962.

Por temáticas

El primer bloque, de este sábado, modificó los artículos 109°, 110°, 111°, 112° y 113°, vinculados a Educación. El dictamen en general obtuvo 50 votos afirmativos y 15 negativos.

El segundo bloque aprobado este sábado, vinculado a la incorporación de nuevos derechos, que son: derechos digitales; ciencia e innovación; ambiente; derecho al agua; y derecho al consumidor tuvo 49 votos positivos y 15 negativos.

En tanto, el terceo fue el vinculado a medidas de acción positiva, que incorpora derechos para corregir desigualdades estructurales y garantizar el acceso equitativo a derechos y oportunidades, sumó 48 votos positivos y 14 negativos.

El cuarto bloque fue sobre la reforma del artículo 92, referido al Poder Judicial, que tuvo 34 votos positivos, 14 negativos y 14 abstenciones. Además, se votó un resonsideración sobre el artículo 17, votado el viernes que contó con el apoyo de 49 conveniconales y la negativa de 14. Finalmente se aprobó un dictámen sobre cláusulas transitorias, que tuvo un 48 votos afirmativos y 14 negativos