La misma se realizará en la localidad de Ambrosetti, el próximo domingo 22 de noviembre con la destacada actuación del Chaqueño Palavecino, Q’ Lokura, Christian Herrera y Sergio Torres, entre otros artistas de toda la región.

Este martes, en la localidad de Ambrosetti, el Senador Provincial Felipe Michlig, el Diputado Provincial, Marcelo González, y la presidente Comunal local Dianela Michlig junto a su par de Hersilia, Silvana Romero y la representante territorial de Cultura , Carolina Corona, presentaron en conferencia de prensa la 11° Fiesta de la Confraternidad Departamental, que tendrá lugar en las instalaciones del predio de eventos sociales culturales y deportivos El Mangrullo, el próximo domingo 22 de noviembre.

Al respecto las autoridades detallaron que “se cobrará una entrada módica, prácticamente simbólica, que será de $10.000, (menores de 12 años sin costo) para permitir que todos puedan concurrir y disfrutar de una gran jornada de hermandad». asimismo aclararon, que toda la información y formularios de inscripción estará disponible a partir de los próximos días en la pagina oficial del evento: www.fiestadelaconfraternidad.com

Con una atractiva cartelera artística se presentó en Ambrosetti la 11° Fiesta de la Confraternidad 2026 gentileza

El mentor del evento, el senador Felipe Michlig, confirmó que en esta 11° edición, se contará con la presentación de “números de gran jerarquía en distintos géneros”, entre ellos: El Chaqueño Palavecino, Q’ Lokura, Christian Herrera y Sergio Torres, entre otros números artísticos locales y de toda la región».

También se anunció que entre las grandes novedades de esta edición, «se realizará en 4 subsedes (San Guillermo, Suardi, San Cristóbal y Ceres), concursos regionales para seleccionar talentos artísticos que puedan actuar en el escenario mayor de la Confraternidad el próximo 22 de noviembre, lo cual surgió de una idea del diputado González», destacó el senador Michlig.

Un gran desafío para Ambrosetti

La presidente Comunal Dianela Michlig detalló -en la conferencia de prensa- que «para nosotros significa un gran desafío organizar este evento, ya que somos una comunidad de 1300 habitantes, pero lo asumimos con mucha alegría y profundo compromiso porque sabemos que todas las instituciones y cada uno de los vecinos dará lo mejor de sí para que sea un éxito, ya que este será el evento más grande en los 134 años de historia de Ambrosetti».

«Estamos trabajando además con el acompañamiento de la comuna hermana de Hersilia y el club de esa localidad en cuestiones de apoyo logístico, atento a que ello ya fueron sede y están muy cercanos a nuestra localidad», comentó la mandataria comunal.

Tierra de Unión, Progreso y Trabajo

Al inicio de la conferencia de prensa desarrollada en el Salón Cultural de la Comuna de Ambrosetti- se proyectó el video institucional de esta 11° edición denominado: “Ambrosetti: “Tierra de Unión, Progreso y Trabajo” reflejando las características principales del lugar y de las consignas del evento que nació en el año 2014, además de presentarse la grilla de los principales artistas.

Asimismo las autoridades indicaron que “también se está trabajando en diferentes puntos de organización como el de seguridad vial, control policial, servicio de ambulancias, expendió de entradas – que será en el mismo predio- de buffet, stand y de los servicios necesarios para brindar las mejores comodidades al público», explicó el senador Michlig, al momento de agregar que «siempre es de gran importancia el apoyo que nos brinda el gobierno provincial que conduce Maximiliano Pullaro, particularmente en áreas sensibles como seguridad, servicios y salud».

Esto es posible por el compromiso de un gran equipo de trabajo

El Senador Michlig recordó que “esta décimo primera edición será el evento más convocante en la historia de esta comunidad de 134 años, como lo han sido las anteriores 10 ediciones en las otras localidades que fueron sede».

Reafirmó el espíritu amplio de la Fiesta destacando «la posibilidad de que muchos grupos de la región puedan lucir su arte en un gran escenario, como así también que casi todos los locutores y presentadores sean del departamento. Habrá un escenario extraordinario, con pantalla led, generación de energía autónoma, con sonido especial para que escuchen de la misma manera los que están atrás que los de adelante”, detalló.

«Seguimos trabajando por la fiesta del encuentro, de la familia, de las actividades benéficas, de la hermandad» resaltó su impulsor.

Finalmente agregó que “todo esto es posible por el trabajo que hacemos junto al diputado González y los representantes de los gobiernos locales, sumado el apoyo de Lotería, de la Cámaras de Senadores, del Gobierno Provincial, además del acompañamiento de muchos sponsors privados e instituciones”.

Hacemos desde muchos años un gran esfuerzo para concretar este mega-evento para permitir que mucha gente que no tiene la posibilidad de ver grandes artistas, lo puedan hacer y prácticamente gratis.

Una marca registrada

El diputado Marcelo González acotó que “esta Fiesta ya trascendió las fronteras del departamento, ya es una marca registrada a nivel provincial y por sus características también se habla a nivel nacional. Seguramente, por eso por como se viene trabajando desde la comisión organizadora y desde la Comuna de Ambrosetti con el acompañamiento de Hersilia, será una gran fiesta para toda la región”.

Durante el acto de presentación también se dieron cita intendentes, presidentes comunales, concejales miembros de gobiernos locales de la región , funcionarios provinciales, que se sumaron a la presencia de numerosos periodistas de medios departamentales.

Reseña Histórica

La Fiesta de la Confraternidad Departamental fue ideada por el Senador Felipe Michlig, contando con la primera edición durante el año 2014 en la ciudad de San Cristóbal, superando todas las expectativas iniciales. Desde entonces, emprendió su itinerario visitando las localidades de San Guillermo, Arrufó, Suardi, Ceres, San Cristóbal, San Guillermo y Hersilia, para llegar en este año 2026 por primera vez a Ambrosetti.

Una fiesta que en todas las ediciones contó con un marco de público multitudinario, superando las 25.000 personas en casi todas las ediciones. Una fiesta que vio subirse a sus escenarios a artistas de primer nivel como Jairo, Sergio Galleguillo, Los Tekis, el Paz Martínez, el Chaqueño Palavecino, Sergio Torres, Los Palmeras, Damián Córdoba, Soledad, Banda XXI, Pimpinela, Ulises Bueno, Axel, Lucas Sugo, La Contra, Los Nombradores del Alba, El Indio Lucio Rojas, Valeria Linch; Los Caligaris; Kaniche, los Nocheros y La Beriso, La K’onga, Destino San Javier -entre otros-. Una fiesta que está instalada en cada habitante del Dpto. San Cristóbal y en la Agenda Cultural de la Provincia de Santa Fe.

“Una fiesta que genera recursos que benefician a las instituciones sociales de cada localidad en la que se realiza. Una fiesta para todos, con entrada sumamente accesible, pensada para que nos encontremos y para que sigamos construyendo una identidad común”, sostiene su creador, el Senador Felipe Michlig.