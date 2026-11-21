La comisión directiva que preside Luis Spahn sabe que en los próximos días puede percibir un monto importante por dos futbolistas que no están en el plantel

El pedido del DT de Unión Leonardo Madelón fue claro: retener a Cristian Tarragona y a Brahian Cuello, pero además sumar como mínimo seis refuerzos para conformar un plantel competitivo.

Por ello, la dirigencia que encabeza Luis Spahn trabaja en la renovación del contrato del goleador, sabiendo que no es una negociación sencilla y a la vez gestiona la continuidad del carrilero que tiene una oferta del exterior.

Unión espera recibir dinero por Marabel y Nardoni

Está claro que hoy en el plantel de Unión no hay ningún jugador para vender como sucedió en los mercados de pases anteriores, sin embargo los dirigentes aguardan expectantes recibir un dinero importante por dos futbolistas.

Ambos no están en el plantel. Uno de ellos es Junior Marabel, por quien Sarmiento hará uso de la opción para adquirir el 60% de la ficha que pertenece al Tate, abonando la suma de 1.500.000 dólares.

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El otro jugador en cuestión es Juan Ignacio Nardoni, ya que en las últimas horas se informó que Gremio le terminó de pagar a Racing 4.000.000 de dólares y de ese total, al Tate le corresponde el 30%, es decir, 1.200.000 dólares.

Así las cosas, los directivos esperan cobrar un dinero importante para salir al mercado de pases y lograr abrochar los refuerzos que solicitó el entrenador.