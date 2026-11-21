El nivel del río aumentó un centímetro entre las 9 y las 12. Mientras continúa el monitoreo de la situación hídrica, 298 personas permanecen alojadas en los centros de asistencia de Alto Verde y Colastiné Sur.

Se construyen módulos habitacionales y se refuerza la seguridad en zonas afectadas

La crecida del río Paraná en Santa Fe continúa bajo monitoreo permanente. Este sábado 21 de noviembre, el nivel del agua volvió a registrar una leve suba y alcanzó los 5,87 metros en el Puerto de Santa Fe , según los datos de Prefectura Naval Argentina correspondientes a las 12.

La nueva medición representa un centímetro más respecto del registro de las 9 de la mañana, cuando el hidrómetro marcaba 5,86 metros. Durante la noche del viernes, el río había alcanzado los 5,88 metros.

De esta manera, el Paraná se mantiene por encima de la marca de evacuación establecida en 5,70 metros y supera en 57 centímetros el nivel de alerta, fijado en 5,30 metros.

Por su parte, el río Salado registró 2,96 metros en Recreo, de acuerdo con la última medición informada por el municipio.

La situación mantiene activos los operativos de asistencia y prevención en distintos sectores de la ciudad. Según el relevamiento municipal, 298 personas permanecen alojadas en los dos Centros de Asistencia Integral, ubicados en Alto Verde y Colastiné Sur.

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Casi 300 personas alojadas en los centros de asistencia

De acuerdo con el último relevamiento municipal, en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen alojadas 268 personas: 161 adultos y 107 menores de edad, pertenecientes a 79 familias.

En tanto, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur se encuentran otras 30 personas, distribuidas en 11 familias. Allí hay 19 adultos y 11 menores.

De esta manera, el municipio brinda alojamiento y asistencia a un total de 298 personas: 180 mayores y 118 menores. En Colastiné Sur, además, continúan las tareas para construir nuevos módulos habitacionales y ampliar la capacidad del predio.

El Paraná bajó a 5,84 metros en el Puerto de Santa Fe y el Salado llegó a 2,97 metros en Recreo. gentileza

Asistencia a familias de la zona de la Costa

Este viernes, la Municipalidad realizó un nuevo operativo destinado a las familias de la Vuelta del Paraguayo y otros sectores de la Costa que decidieron permanecer en sus viviendas pese al avance del agua.

Durante el procedimiento se distribuyeron alimentos no perecederos, agua y elementos de higiene personal. Las donaciones fueron aportadas por Cáritas, institución que se encarga de recibir y organizar la ayuda.

Además, diferentes áreas municipales y organizaciones sociales continúan trabajando en los centros de asistencia. Participan equipos de Salud, la Subsecretaría de Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM, junto con la Cruz Roja y Corazón Azul.

Las tareas incluyen atención sanitaria, acompañamiento educativo y recreativo y cuidado de los animales de las familias afectadas por la crecida del Paraná.

Construyen nuevos módulos habitacionales en Alto Verde y Colastiné Sur

En paralelo a la asistencia, avanzan las obras para mejorar las condiciones de alojamiento de las familias evacuadas.

Este viernes llegaron nuevos módulos habitacionales de TECHO, en el marco del convenio firmado oportunamente por el intendente Juan Pablo Poletti con la organización. En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde está prevista la construcción de 10 módulos habitacionales.

También se realizan trabajos preliminares en el Centro de Asistencia Integral Nº 3, que incluyen nivelación del terreno, conexión de energía eléctrica y perforación para el suministro de agua.

Las intervenciones se coordinan con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (ASSA). En una primera etapa, está prevista la construcción de 40 módulos habitacionales en ese predio.

Refuerzan las defensas y el sistema de bombeo

La Municipalidad continúa con los trabajos preventivos de mantenimiento y acondicionamiento del sistema de protección hídrica de Santa Fe, además del monitoreo de los equipos y estaciones de bombeo.

Entre las intervenciones en marcha se encuentran las tareas de bolseo en el paraje La Boca, en Alto Verde, y en Bajada Distéfano.

En este último sector, los trabajos se desarrollan de manera conjunta entre el municipio y los vecinos. La Municipalidad aporta arena y bolsas, mientras que los habitantes colaboran con el llenado y la colocación de los elementos sobre la defensa.

También se realizó la limpieza de reservorios en plaza Evita, en Alto Verde, para mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje.

Por otra parte, para el próximo miércoles está prevista la instalación de nuevos equipos de bombeo en la zona portuaria, como parte de las tareas de preparación ante la evolución de los niveles de los ríos.

Recomendaciones para los vecinos

Ante la situación hídrica, la Municipalidad solicitó a los vecinos circular con precaución por las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos y evitar transitar por sectores anegados.

También recordó la importancia de no arrojar residuos en calles, canales y desagües, para evitar obstrucciones que dificulten el escurrimiento del agua.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, se encuentra disponible la línea gratuita de Atención Ciudadana: 0800 777 5000.