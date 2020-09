Con una costanera muy vigilada, no hubo festejos por el Día de la Primavera en Santa Fe

No hubo rondas de amigos, no hubo sillones; tampoco mesas, rondas de mate, ni conservadoras. Así lo pudo reflejar una recorrida de UNO Santa Fe en horas de la tarde por la costa, desde el Puente Colgante hasta El Faro.

La idea de que la gente no se quede estática en los lugares públicos se cumplió en gran medida. Eso no significó que miles de santafesinos no se hayan acercado a la costa. Lo que pasó esta vez es que nadie se detuvo; todos salieron a caminar, a trotar y a bicicletear.

Policía federal y provincial, Guardia de Seguridad Institucional e inspectores municipales realizaban la vigilancia, hubo operativos de transito y de control vehicular a la altura del Colgante y del Faro. Patrulleros realizaban un recorrido permanente por Almirante Brown.

Del Puente Colgante a El Faro. La caminata de UNO Santa Fe

El día se prestó para estar al aire libre, una temperatura agradable y un cielo despejado fue el escenario ideal. Se pudo ver a personas de todas las edades: adultos mayores, adultos con hijos, adolescentes y niños.

Un grupo de payasos y un utilitario con altoparlante recordaban que se respete el distanciamiento y el correcto uso del tapabocas, requisito obligatorio y que no todos llevaban puesto.

