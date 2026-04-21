Los trabajos se concentran en la cabecera del lado de Santo Tomé. Se trata de una etapa clave para despejar el área donde se construirá la nueva infraestructura que busca dar solución definitiva a los problemas de tránsito entre ambas ciudades.

Nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé: inició la demolición de la casa en la cabecera santotomesina

Una de las obras de infraestructura más esperadas por la región comenzó este martes con un paso clave hacia su concreción final. Este martes, el paisaje en la cabecera del Puente Carretero comenzó a transformarse con el inicio de la demolición de una vivienda en el lado de Santo Tomé.

La remoción de esta estructura no es un hecho aislado, sino la pieza inicial de los trabajos preliminares para liberar la traza donde se erigirá la cabecera oeste del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé , un proyecto estratégico destinado a aliviar el colapso del actual enlace vial.

Tras años de gestiones y reclamos por el estado del histórico Carretero, el cronograma de la nueva obra vial entró en una fase operativa. La demolición iniciada esta mañana responde a la necesidad técnica de despejar el terreno proyectado para los accesos y la estructura de la nueva interconexión.

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Una obra de demolición estratégica y complementaria

El proyecto no busca reemplazar al actual Puente Carretero, sino complementarlo para redistribuir el flujo vehicular que, debido a su uso intensivo, genera demoras crónicas y un desgaste estructural constante:

Capacidad: el nuevo puente está diseñado con una mayor capacidad de carga y dimensiones adecuadas para el tránsito moderno.

Seguridad: el plan contempla condiciones de seguridad optimizadas, con accesos más fluidos que evitarán los cuellos de botella actuales en las cabeceras.

Conectividad: se espera que la obra transforme la dinámica económica y social entre la capital provincial y la ciudad vecina, mejorando los tiempos de traslado para miles de santafesinos y santotomesinos.

El avance del cronograma

Desde los organismos a cargo de la obra destacaron que la liberación de la traza es un paso fundamental para dar continuidad al plan de ejecución.

Tareas preliminares: incluyen la remoción de estructuras, estudios de suelo y delimitación del área de trabajo.

Impacto en el tránsito: por el momento, las tareas de demolición no afectan la circulación sobre el actual puente, aunque se recomienda precaución al transitar por las zonas aledañas a la cabecera de Santo Tomé debido al movimiento de maquinaria pesada.

Expectativa regional: la ejecución de este plan representa el avance de una deuda histórica con la región, considerada vital para el desarrollo del área metropolitana.

"Estas tareas iniciales son clave para avanzar en la ejecución de una obra largamente esperada por ambas ciudades", señalaron fuentes vinculadas al proyecto.