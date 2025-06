Con una fiesta popular, Santa Fe celebra la memoria del Brigadier General Estanislao López

Brigadier Estanislao López Santa Fe Casa de Gobierno 3.jpg

Las propuestas para al homenajear al caudillo y gobernador santafesino y Patriarca de la Federación, comenzarán a las 15 y están pensadas para ser disfrutadas de manera gratuita y celebrar también el Día del Padre. Entre otras cosas, habrá danza, música, feria de emprendedores y gastronomía, varieté circense, visitas guiadas y actos protocolares.

En la plaza y Casa de Gobierno de Santa Fe

En la Plaza “25 de Mayo” se desplegará un dispositivo que incluirá danzas a cargo de la compañía folclórica Yapeyú; un recital del cantautor Diego Zalazar; música por la Banda Sinfónica de la Policía de Santa Fe; feria de emprendedores; y stands con propuestas gastronómicas tradicionales como chocolate caliente, churros, pastelitos y tortas fritas. Además, como propuesta central se realizará “La calle del circo y la alegría”, una iniciativa repleta de espectáculos, espacios para aprender artes circenses y varieté con música en vivo.

Brigadier Estanislao López Santa Fe1.jpg

Brigadier Estanislao López Santa Fe Casa de Gobierno 4.jpg

Se podrá apreciar la bandera que creó el Brigadier General estanislao López

A su vez, la Casa de Gobierno estará abierta para que los vecinos puedan recorrerla por completo, incluyendo los patios, hall, Salón Blanco y despacho del Gobernador. Además de conocer el edificio, se podrán apreciar los atributos del Brigadier General Estanislao López y una bandera histórica de la Provincia de Santa Fe en la que la Policía de Santa Fe recuperó la insignia de la "Invencible Provincia de Santa Fe" creada por el Brigadier en 1822.

Brigadier Estanislao López Santa Fe.jpg

En este contexto, Lorenzo Canteli, más conocido como “Chimi Santafesino”, ofrecerá visitas guiadas con una sorpresa especial cargada de mística e historia. Cabe señalar que habrá cinco recorridas que se concretarán a las 16, 16.30, 17, 17.30 y 18. Son con cupo limitado –por orden de llegada– y para participar es necesario dirigirse al hall de la Casa de Gobierno en la misma jornada.

Actos protocolares

La agenda de la jornada tiene dos puntos fuertes vinculados a los actos protocolares. El primero se concretará en el Convento de San Francisco, donde se realizará la tradicional colocación de ofrendas en el espacio patrimonial donde se conservan los restos los restos del padre de la "Invencible Santa Fe" quien fue gobernador de la provincia entre 1818 y 1838.

Brigadier Estanislao López Santa Fe2.jpg

Luego se desarrollará el acto central en la Casa Museo del Brigadier. A partir de las 17, el espacio ubicado Av. Gral. López 2792 ofrecerá visitas guiadas para conocer su historia, recorrer sus instalaciones y disfrutar de sus obras.

Quién fue el Brigadier General Estanislao López

El Brigadier General Estanislao López nació en Santa Fe el 22 de noviembre de 1786 y murió el 15 de junio de 1838. Es conocido en la historia argentina como “el Patriarca de la Federación” por su defensa incansable de la autonomía de las provincias del interior y por resistir al poder de Buenos Aires. Fue gobernador de Santa Fe durante dos décadas, el que más estuvo en ese cargo.

Impulsó el texto que se convirtió, hace doscientos años, en la primera Constitución provincial de Santa Fe, pionera en esta materia en el orden nacional. "Puso particular empeño en que su letra y espíritu fueran expresión real de la realidad santafesina en aquellos años convulsos de guerras civiles entre los argentinos. Sin olvidar dejar sentado en ese molde ideales y anhelos colectivos presentes en el pueblo santafesino", sostienen los historiadores.

El Brigadier fue de origen humilde, llevaba el apellido de su madre, María Antonia López y pese a que posteriormente esta se casó con quien era el padre del caudillo –Roldán–, conservó durante toda su vida el apellido materno, lo que motiva que el historiador Fernando Sabsay afirmara que ese aspecto parecía "no revestir en aquella época la importancia que con el correr del tiempo se le otorgó". Aprendió a leer y escribir en la escuela anexa al Convento de los Padres Franciscanos en la ciudad de Santa Fe.

En su juventud, ingresó al cuerpo de Blandengues, milicia armada que custodiaba las poblaciones de ocasionales ataques de los indios y que atraía el entusiasmo de muchos jóvenes. Fue para él una escuela de vida, forjó una personalidad recia y austera, disciplinada y astuta para el combate a campo abierto.

Al pasar Belgrano por Santa Fe rumbo al Paraguay adonde lo había destinado la Primera Junta, López no dudó en incorporarse como sargento al cuerpo expedicionario. Tras la derrota sufrida por los revolucionarios en Paraguarí, fue tomado prisionero por los realistas y conducido a bordo del navío Flora hasta el puerto de Montevideo. La fragata estaba fondeada a una cierta distancia del puerto y la noche del 5 de octubre de 1811 López saltó, nadó hasta la costa y llegó al campamento de las tropas que al mando del General José Rondeau sitiaban la capital oriental. Nueve años después, López y Rondeau se enfrentaron cara a cara en la decisiva batalla de Cepeda, al sur de Santa Fe. López y el entrerriano Ramírez al frente de las tropas federales, y Rondeau en su cargo de Director Supremo, al frente de las tropas directoriales, integradas en su mayoría por soldados porteños.

La Constitución de Santa Fe, modelo de la libertad

López había sido elegido gobernador en 1818 y era consciente de la urgente necesidad de reconstruir una provincia destrozada tras años de guerras civiles. El Estatuto provincial de 1819 tuvo una gran virtud, que le permitió regir la vida política e institucional hasta su reforma en 1841. A diferencia de la tendencia unitaria, proclive a copiar textos ideales extranjeros pero poco adaptables a las realidades locales, nuestra primera Constitución fue de la realidad a la letra del texto, procurando que esta sea siempre un fiel reflejo de aquella. La han criticado porque no establecía en sentido estricto la clásica división de poderes con la tríada ejecutivo-legislativo-judicial. Dato que no autoriza a afirmar que en ella no esté presente la idea de balance de los distintos poderes fácticos locales.

La Constitución de 1819 establecía que "todo americano es ciudadano" de la provincia y menciona la "causa general de la América", en sintonía con la visión de conjunto que era propia del federalismo de la época, que veía los procesos emancipatorios que se desarrollaban no como el fin de un proceso sino como el preámbulo necesario de la Constitución de un gran Estado sudamericano, integrado por distintas naciones. Era el sueño de San Martín y Bolívar, y al que en líneas generales los caudillos al frente de los federalismos provinciales adherían.

Concertó en 1831, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, las cláusulas del Pacto Federal, firmado en la ciudad de Santa Fe por ambas provincias, además de Entre Ríos, pacto al que luego adhirieron todas las restantes provincias y que rigió la vida política nacional hasta 1853.

El hombre de origen sencillo, que llevó orgulloso el apellido materno y que supo ganarse a fuerza de coraje y coherencia de vida el corazón de todo un pueblo, murió el 15 de junio de 1838 en Santa Fe. Pidió como mortaja el humilde sayal de los franciscanos y descansa desde entonces en la iglesia de San Francisco.

Por ley del 12 de diciembre de 1857, se mandó erigir una estatua suya en la plaza principal de Santa Fe. Actualmente, en la Costanera, se levanta una estatua obra del escultor Juan Carlos Oliva Navarro. Fue llamado, con acierto, “El Patriarca de la Federación”.

