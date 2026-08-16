Financiamiento universitario: antes del paro, la rectora de la UNL exigió al Gobierno que cumpla la cautelar y complete los fondos previstos por ley

En la previa del paro nacional docente previsto desde el 18 de agosto, la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella, sostuvo que el sistema universitario reclamará en la audiencia de conciliación del 21 de agosto el cumplimiento del fallo judicial y la aplicación efectiva de los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario.

Paro y reclamo: docentes universitarios ratificaron un paro nacional desde el 18 de agosto exigiendo el cumplimiento de fallo judicial.

El mes de agosto vuelve a encontrar a las universidades públicas nacionales atravesadas por un conflicto que combina el reclamo salarial con la discusión por los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones y al acompañamiento de los estudiantes. En ese contexto, los gremios docentes universitarios ratificaron un paro nacional desde el lunes 18 de agosto , mientras el sistema universitario prepara una nueva instancia de diálogo con el Gobierno nacional.

Desde la Universidad Nacional del Litoral (UNL) , la rectora, Laura Tarabella, planteó que el reclamo central pasa por el cumplimiento de la medida cautelar vinculada al financiamiento universitario y por la aplicación de los recursos establecidos en la legislación vigente.

La postura fue acordada en una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde las autoridades universitarias definieron sostener un planteo común ante la próxima audiencia de conciliación.

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Un fallo que las universidades reclaman cumplir

Tarabella explicó que la posición del sistema universitario se consolidó luego del pronunciamiento judicial que dejó firme la cautelar.

“Nosotros, desde el Sistema Interuniversitario Nacional, tuvimos una reunión de comité ejecutivo el miércoles de la semana pasada y, entre los temas, acordamos todos los que formamos parte del comité ejecutivo solicitar que se cumpla la cautelar”, señaló.

La rectora remarcó que la decisión judicial se encuentra firme y que será el principal argumento que las universidades llevarán a la instancia de conciliación.

“La cautelar está firme con el último fallo de la Corte Suprema y esa es la posición del sistema”, afirmó.

Audiencia de conciliación el 21 de agosto

En este marco, las universidades fueron convocadas a una audiencia de conciliación para el viernes 21 de agosto.

El encuentro será una nueva oportunidad para discutir el alcance del financiamiento y los recursos que deben recibir las casas de altos estudios.

“Ahora estamos convocados a una audiencia de conciliación para el viernes próximo, el 21 de agosto, pero la posición que va a llevar el sistema tiene que ver con esto: hay un fallo firme y queremos que ese fallo se cumpla”, sostuvo Tarabella.

Laura Tarabella, rectora de la UNL, encabezó la marcha universitaria en Santa Fe.

El planteo universitario busca que la discusión no quede limitada a los acuerdos alcanzados previamente, sino que contemple el alcance de la resolución judicial y las disposiciones establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario.

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Qué fondos ya fueron girados

La rectora también explicó cuál es el estado de los recursos transferidos a las universidades luego del acta acuerdo firmada en junio.

Según detalló, fueron girados los fondos correspondientes al incremento salarial acordado para docentes y no docentes, equivalente al 21,3%.

“En virtud de ese acta acuerdo que se firmó en junio, antes de que finalizara el primer semestre, se giraron los aportes correspondientes de incrementos salariales tanto para docentes como para no docentes, el 21,3%, tal como estaba pautado”, explicó.

También se transfirieron recursos correspondientes a las Becas Manuel Belgrano, contempladas dentro de las disposiciones vinculadas con los estudiantes y sus trayectorias educativas.

“Lo que corresponde a las Becas Manuel Belgrano, que era uno de los tipos de becas que estaban comprendidas dentro de ese artículo 6, que refiere particularmente a los estudiantes y a las trayectorias de nuestros estudiantes, eso sí se giró”, indicó.

El aumento de los gastos de funcionamiento, pendiente

Uno de los puntos que permanece sin resolución, según explicó Tarabella, es el incremento de los gastos de funcionamiento de las universidades.

“No se giró la otra cuestión que refiere al incremento de los gastos de funcionamiento. Sí se giró los gastos de funcionamiento que estaban establecidos, pero no ese aumento del 20%”, precisó.

La diferencia es uno de los ejes del reclamo que el sistema universitario pretende llevar a la audiencia de conciliación.

En ese sentido, las autoridades universitarias sostienen que el acta acuerdo de junio fue suscripta antes del último pronunciamiento judicial, por lo que ahora corresponde adecuar su aplicación a lo establecido por la cautelar.

José Busiemi

El reclamo por los artículos 5° y 6°

Tarabella ubicó en los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario el núcleo de la discusión actual.

“Lo que estamos justamente solicitando ahora, porque el acta se firma antes del fallo de la Corte, es que se cumpla la cautelar y que se haga efectivo lo que definen esos 2 artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, el artículo 5º y el artículo 6º”, afirmó.

De esta manera, el reclamo apunta a completar la aplicación de las disposiciones previstas por la ley, tanto en materia de recursos para las instituciones como en las políticas destinadas a sostener las trayectorias de los estudiantes.

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La situación de los hospitales universitarios

Consultada por los fondos destinados a hospitales universitarios, la rectora aclaró que la UNL no cuenta con establecimientos hospitalarios propios y que la situación tampoco es uniforme entre las distintas universidades nacionales.

“Con relación a los hospitales públicos, nosotros no tenemos hospitales. Está llegando en algunas universidades, universidades lo han recibido, en otras no”, explicó.

La cuestión forma parte de una discusión más amplia sobre la aplicación integral de los recursos previstos por la normativa de financiamiento.

Un nuevo escenario para el segundo cuatrimestre

Con el paro docente ratificado desde el 18 de agosto y la audiencia de conciliación prevista para el 21, el sistema universitario nacional vuelve a poner el financiamiento en el centro de la agenda.

Desde la UNL, Tarabella sostuvo que la prioridad será mantener una posición conjunta con las universidades nacionales y reclamar que las decisiones judiciales firmes sean efectivamente cumplidas.

El conflicto combina así dos dimensiones: por un lado, la situación salarial de docentes y no docentes, que vuelve a impulsar medidas de fuerza; y por otro, la necesidad de garantizar los recursos para el funcionamiento de las universidades y el sostenimiento de las políticas destinadas a los estudiantes.

Para las autoridades universitarias, la próxima audiencia será una instancia clave para avanzar en la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y en el cumplimiento de la cautelar que, según remarcan, ya se encuentra firme.