Di María despejó las dudas sobre su futuro: "No me quiero retirar, no me voy a retirar"

Ángel Di María brindó una conferencia de prensa y descartó los rumores sobre un posible retiro. Fideo pidió bajar el nivel de preocupación que se generó sobre su futuro.

La conferencia que había generado expectativa en Rosario finalmente tuvo una definición contundente. Di María tomó la palabra y dejó claro que no analiza retirarse del fútbol profesional, luego de que sus declaraciones posteriores a la eliminación de Central ante Atlético Mineiro despertaran distintas especulaciones.

“Están todos con que me quieren retirar. La verdad es que estoy muy feliz, muy contento. Tenía ganas de hacer una conferencia. No me quiero retirar, no me voy a retirar, estoy muy feliz en el fútbol argentino ”, manifestó el delantero.

El futbolista de 38 años también se refirió al nivel de la competencia local y destacó la exigencia que presenta el fútbol argentino. “Es muy competitivo. Ustedes dijeron el semestre pasado que querían que fuera al Mundial, y eso quiere decir que la liga es competitiva”, sostuvo.

Di María pidió tranquilidad en Rosario Central

El referente canalla explicó además que decidió realizar la conferencia por el clima que se generó alrededor del equipo durante las últimas semanas, especialmente después de la eliminación internacional y el empate ante Newell's en el clásico rosarino.

"ME QUIEREN RETIRAR. NO, EN ESTE MOMENTO NO", dijo Ángel Di María en el comienzo de su conferencia de prensa desde Rosario y agregó: "ESTOY FELIZ, DISFRUTANDO DEL FÚTBOL ARGENTINO". pic.twitter.com/oxuqO4YXEN — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026

“Siento que la gente está muy nerviosa”, señaló Di María, quien defendió el presente de la institución: “Creo que estamos pasando un gran momento en Central. De este lado de la vereda estamos muy bien, pero parece que estamos del otro lado. Crecemos cada día más. Las cosas están más que bien”.

De esta manera, el capitán de Rosario Central buscó llevar tranquilidad a los hinchas y cerró, al menos por ahora, las especulaciones sobre su continuidad. Di María confirmó que seguirá jugando y que no tiene pensado abandonar la actividad profesional.

Sus palabras también permiten poner en contexto aquella frase posterior a la eliminación de la Libertadores, cuando había señalado que debía “pensar” qué quería seguir haciendo. Luego, el propio jugador había aclarado que aquellas declaraciones habían sido realizadas desde la angustia y remarcó: “Yo no abandono”.