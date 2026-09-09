Uno Santa Fe | Unión | Unión

Julián Palacios rompió el silencio antes de volver en Unión: la expulsión y su futuro

Julián Palacios cumplió las dos fechas de suspensión tras la roja ante Aldosivi y volverá a estar disponible para Leonardo Madelón en Unión para visitar a Talleres.

9 de septiembre 2026 · 09:30hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Julián Palacios rompió el silencio antes de volver en Unión: la expulsión y su futuro

Julián Palacios volverá a estar a disposición de Leonardo Madelón después de una espera que se le hizo demasiado larga. El mediocampista se perdió los partidos ante Sarmiento e Instituto como consecuencia de la expulsión que sufrió frente a Aldosivi y este sábado podrá reaparecer con la camiseta de Unión, en el duelo ante Talleres, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes.

La expulsión todavía aparece como un tema que genera bronca en el futbolista. Palacios consideró que no hubo intención de cometer una infracción violenta y cuestionó que situaciones similares tengan diferentes interpretaciones según el partido o el equipo involucrado.

LEER MÁS: Unión y el plan de Madelón para reemplazar a Tarragona ante Talleres

"Uno se pone a pensar cuando está en casa tranquilo porque hay muchas jugadas de estas cuando son amarillas y nada más", expresó el volante, quien además marcó su malestar al comparar su situación con otras acciones que, según su mirada, ni siquiera fueron revisadas por el VAR.

"Todos cometemos errores", la autocrítica de Julián Palacios en Unión

Palacios evitó entrar en una confrontación directa con los árbitros, aunque dejó un mensaje claro sobre lo que considera que debería mejorar.

"Yo me quedo tranquilo porque sé que no soy un chico que es la primera vez que me expulsan. Todos cometemos errores, pero creo que se tienen que fijar un poco más para ayudar a todos los equipos y que no te juegue en contra a los equipos más chicos", sostuvo.

Ahora, el mediocampista tendrá la posibilidad de volver a sumar minutos en un Unión que viene de conseguir dos triunfos importantes ante Sarmiento e Instituto, con goleadas que revitalizaron al equipo.

La respuesta sobre su futuro

Más allá del presente deportivo, Palacios también fue consultado por una cuestión que genera expectativa en Unión: qué ocurrirá con su futuro una vez finalizado el año.

El futbolista tiene una situación contractual particular, con porcentajes de su pase correspondientes a Unión, San Lorenzo y el club donde se inició, por lo que su continuidad en Santa Fe no aparece sencilla.

LEER MÁS: Tobías Rubio firmó contrato con Unión hasta junio de 2027

"No sé, que hablen con mi representante", respondió Palacios cuando le preguntaron si seguirá en Unión o si emigrará a fin de año.

Una frase breve que deja abierta una incógnita que seguramente cobrará mayor protagonismo cuando finalice la temporada. Por ahora, el volante tiene otro objetivo inmediato: volver a jugar y ayudar a Unión en su visita a Talleres.

Unión Palacios Talleres
Noticias relacionadas
el plan de madelon para reemplazar a tarragona ante talleres

El plan de Madelón para reemplazar a Tarragona ante Talleres

estigarribia destaco el crecimiento de union: hay que seguir corriendo por el companero

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: "Hay que seguir corriendo por el compañero"

Luis Spahn habló sobre el presente del Tate e hizo mención a su estado de salud.

Spahn se refirió a su estado de salud y al presente de Unión

nazareno fazzi cumplio su sueno y union volvio a mostrar el valor de sus inferiores

Nazareno Fazzi cumplió su sueño y Unión volvió a mostrar el valor de sus inferiores

Lo último

Piden endurecer penas por picadas en Santa Fe: usarán videos de redes sociales como prueba y multarán a los organizadores

Piden endurecer penas por picadas en Santa Fe: usarán videos de redes sociales como prueba y multarán a los organizadores

Se concretó con éxito el Campeonato Nacional U18 de atletismo en Venado Tuerto

Se concretó con éxito el Campeonato Nacional U18 de atletismo en Venado Tuerto

Unión: la llamativa coincidencia en la racha de tres victorias consecutivas

Unión: la llamativa coincidencia en la racha de tres victorias consecutivas

Último Momento
Piden endurecer penas por picadas en Santa Fe: usarán videos de redes sociales como prueba y multarán a los organizadores

Piden endurecer penas por picadas en Santa Fe: usarán videos de redes sociales como prueba y multarán a los organizadores

Se concretó con éxito el Campeonato Nacional U18 de atletismo en Venado Tuerto

Se concretó con éxito el Campeonato Nacional U18 de atletismo en Venado Tuerto

Unión: la llamativa coincidencia en la racha de tres victorias consecutivas

Unión: la llamativa coincidencia en la racha de tres victorias consecutivas

Impresionante robo piraña en Bº Fomento 9 de Julio: violentaron el portón de un edificio y se llevaron motos y bicicletas

Impresionante "robo piraña" en Bº Fomento 9 de Julio: violentaron el portón de un edificio y se llevaron motos y bicicletas

Ricardo Luciani habló de todo en Colón: críticas a la dirigencia, Medrán y el mercado de pases

Ricardo Luciani habló de todo en Colón: críticas a la dirigencia, Medrán y el mercado de pases

Ovación
Juegos Suramericanos: Los Pumas 7 y el vóley femenino con plantel definido

Juegos Suramericanos: Los Pumas 7 y el vóley femenino con plantel definido

Las Panteras le ganaron a Perú en un duro debut en el Sudamericano en Brasil

Las Panteras le ganaron a Perú en un duro debut en el Sudamericano en Brasil

Estudiantes recibe a Corinthians en busca de un lugar entre los cuatro mejores de América

Estudiantes recibe a Corinthians en busca de un lugar entre los cuatro mejores de América

Riestra y Banfield van por una histórica semifinal de la Copa Argentina

Riestra y Banfield van por una histórica semifinal de la Copa Argentina

Juegos Suramericanos: se inauguraron las renovadas canchas de la Asociación Santafesina de Hockey

Juegos Suramericanos: se inauguraron las renovadas canchas de la Asociación Santafesina de Hockey

Policiales
Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"