Julián Palacios rompió el silencio antes de volver en Unión: la expulsión y su futuro

Julián Palacios cumplió las dos fechas de suspensión tras la roja ante Aldosivi y volverá a estar disponible para Leonardo Madelón en Unión para visitar a Talleres.

Julián Palacios volverá a estar a disposición de Leonardo Madelón después de una espera que se le hizo demasiado larga. El mediocampista se perdió los partidos ante Sarmiento e Instituto como consecuencia de la expulsión que sufrió frente a Aldosivi y este sábado podrá reaparecer con la camiseta de Unión , en el duelo ante Talleres, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes.

La expulsión todavía aparece como un tema que genera bronca en el futbolista. Palacios consideró que no hubo intención de cometer una infracción violenta y cuestionó que situaciones similares tengan diferentes interpretaciones según el partido o el equipo involucrado.

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"Uno se pone a pensar cuando está en casa tranquilo porque hay muchas jugadas de estas cuando son amarillas y nada más", expresó el volante, quien además marcó su malestar al comparar su situación con otras acciones que, según su mirada, ni siquiera fueron revisadas por el VAR.

"Todos cometemos errores", la autocrítica de Julián Palacios en Unión

Palacios evitó entrar en una confrontación directa con los árbitros, aunque dejó un mensaje claro sobre lo que considera que debería mejorar.

"Yo me quedo tranquilo porque sé que no soy un chico que es la primera vez que me expulsan. Todos cometemos errores, pero creo que se tienen que fijar un poco más para ayudar a todos los equipos y que no te juegue en contra a los equipos más chicos", sostuvo.

Ahora, el mediocampista tendrá la posibilidad de volver a sumar minutos en un Unión que viene de conseguir dos triunfos importantes ante Sarmiento e Instituto, con goleadas que revitalizaron al equipo.

La respuesta sobre su futuro

Más allá del presente deportivo, Palacios también fue consultado por una cuestión que genera expectativa en Unión: qué ocurrirá con su futuro una vez finalizado el año.

El futbolista tiene una situación contractual particular, con porcentajes de su pase correspondientes a Unión, San Lorenzo y el club donde se inició, por lo que su continuidad en Santa Fe no aparece sencilla.

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"No sé, que hablen con mi representante", respondió Palacios cuando le preguntaron si seguirá en Unión o si emigrará a fin de año.

Una frase breve que deja abierta una incógnita que seguramente cobrará mayor protagonismo cuando finalice la temporada. Por ahora, el volante tiene otro objetivo inmediato: volver a jugar y ayudar a Unión en su visita a Talleres.