Uno Santa Fe | Ovación | Del Potro

Por qué corre riesgo la marca histórica de Del Potro en el US Open

Ben Shelton le ganó a Carlos Alcaraz en el US Open y una increíble marca de del Juan Martín Del Potro corre serio riesgo. ¿De qué se trata?

9 de septiembre 2026 · 13:37hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Por qué corre riesgo la marca histórica de Del Potro en el US Open

El tenista estadounidense Ben Shelton (8°) derrotó durante la madrugada de este miércoles al español Carlos Alcaraz (2°) en un verdadero partidazo para meterse en las semifinales del US Open y poner en serio riesgo una marca del argentino Juan Martín del Potro.

Shelton, que va en busca de su primer título de Grand Slam, se impuso por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) en un encuentro que se extendió durante 4 horas y 28 minutos.

De esta manera, el estadounidense clasificó por segunda ocasión en su carrera a las semifinales del Grand Slam que se lleva a cabo en su país. Su único antecedente en esta instancia databa de 2023, cuando el serbio Novak Djokovic lo derrotó en sets corridos en un tenso partido.

Con este resultado, además, tiene muy buenas chances de convertirse en el nuevo número 4 del mundo.

Su rival en las semifinales será su compatriota Frances Tiafoe (11°), que este martes por la tarde le dio vuelta un partido increíble a su compatriota Alex Michelsen para derrotarlo por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6(6).

La marca de Del Potro que corre riesgo en el US Open

Estos triunfos estadounidenses ponen en riesgo una extensa marca de del Potro, ya que los tenistas europeos ganaron 87 de los últimos 88 torneos de Grand Slam que se disputaron. La única excepción fue el argentino con su inolvidable conquista en el US Open 2009, donde derrotó al suizo Roger Federer en la gran final.

La actividad en el US Open continuará este miércoles, con los últimos dos partidos correspondientes a los cuartos de final. En el primero de ellos, que está programado para las 15, el belga Alexander Blockx (28°) se enfrentará con el ruso Karen Khachanov, mientras que a las 20:30 el alemán Alexander Zverev (1°) se medirá con el neerlandés Botic van de Zandschulp.

Del Potro US Open Ben Shelton
Noticias relacionadas
los pibes de inferiores ganan terreno en el union de leonardo madelon

Los pibes de inferiores ganan terreno en el Unión de Leonardo Madelón

liga proximo: republica del oeste estiro su invicto ante cust

Liga Próximo: República del Oeste estiró su invicto ante CUST

se viene el inicio del super 8 de la asb con dos cruces de alto voltaje

Se viene el inicio del Súper 8 de la ASB con dos cruces de alto voltaje

di maria despejo las dudas sobre su futuro: no me quiero retirar, no me voy a retirar

Di María despejó las dudas sobre su futuro: "No me quiero retirar, no me voy a retirar"

Lo último

Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Último Momento
Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Nueva subasta de bienes decomisados al delito: rematarán autos, motos embarcaciones y propiedades

Nueva subasta de bienes decomisados al delito: rematarán autos, motos embarcaciones y propiedades

Los pibes de inferiores ganan terreno en el Unión de Leonardo Madelón

Los pibes de inferiores ganan terreno en el Unión de Leonardo Madelón

Ovación
Unión blindó a otra de sus jóvenes promesas: Mateo Aimar firmó hasta 2029

Unión blindó a otra de sus jóvenes promesas: Mateo Aimar firmó hasta 2029

Unión recupera a Luna Diale: una buena noticia para Madelón antes de visitar a Talleres

Unión recupera a Luna Diale: una buena noticia para Madelón antes de visitar a Talleres

Unión afronta un desafío inédito sin la presencia de Cristian Tarragona

Unión afronta un desafío inédito sin la presencia de Cristian Tarragona

Extraños dichos de una jugadora de Las Leonas sobre el mensaje de Messi

Extraños dichos de una jugadora de Las Leonas sobre el mensaje de Messi

Julián Palacios rompió el silencio antes de volver en Unión: la expulsión y su futuro

Julián Palacios rompió el silencio antes de volver en Unión: la expulsión y su futuro

Policiales
Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"