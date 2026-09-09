Por qué corre riesgo la marca histórica de Del Potro en el US Open

Ben Shelton le ganó a Carlos Alcaraz en el US Open y una increíble marca de del Juan Martín Del Potro corre serio riesgo. ¿De qué se trata?

El tenista estadounidense Ben Shelton (8°) derrotó durante la madrugada de este miércoles al español Carlos Alcaraz (2°) en un verdadero partidazo para meterse en las semifinales del US Open y poner en serio riesgo una marca del argentino Juan Martín del Potro.

Shelton, que va en busca de su primer título de Grand Slam, se impuso por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) en un encuentro que se extendió durante 4 horas y 28 minutos.

De esta manera, el estadounidense clasificó por segunda ocasión en su carrera a las semifinales del Grand Slam que se lleva a cabo en su país. Su único antecedente en esta instancia databa de 2023, cuando el serbio Novak Djokovic lo derrotó en sets corridos en un tenso partido.

Con este resultado, además, tiene muy buenas chances de convertirse en el nuevo número 4 del mundo.

Su rival en las semifinales será su compatriota Frances Tiafoe (11°), que este martes por la tarde le dio vuelta un partido increíble a su compatriota Alex Michelsen para derrotarlo por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6(6).

La marca de Del Potro que corre riesgo en el US Open

Estos triunfos estadounidenses ponen en riesgo una extensa marca de del Potro, ya que los tenistas europeos ganaron 87 de los últimos 88 torneos de Grand Slam que se disputaron. La única excepción fue el argentino con su inolvidable conquista en el US Open 2009, donde derrotó al suizo Roger Federer en la gran final.

La actividad en el US Open continuará este miércoles, con los últimos dos partidos correspondientes a los cuartos de final. En el primero de ellos, que está programado para las 15, el belga Alexander Blockx (28°) se enfrentará con el ruso Karen Khachanov, mientras que a las 20:30 el alemán Alexander Zverev (1°) se medirá con el neerlandés Botic van de Zandschulp.