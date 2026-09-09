Docentes de toda la provincia se concentraron en la capital santafesina para reclamar el fin de la emergencia previsional, la restitución del 82% móvil real y el cobro simultáneo de aumentos entre activos y pasivos.

Amsafé se movilizó a la Legislatura con 20.000 firmas y exigió la derogación de la reforma previsional. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

Amsafé se movilizó a la Legislatura con 20.000 firmas y exigió la derogación de la reforma previsional. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

Docentes santafesinos pertenecientes a la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe) se movilizaron este martes hacia la Plaza Italia, frente a la Legislatura provincial, para concretar la entrega de un petitorio respaldado por casi 20.000 firmas de trabajadores de la educación activos y jubilados.

La protesta, que contó con la presencia de delegaciones departamentales de San Lorenzo, San Javier, Las Colonias y General Obligado, elevó sus reclamos formales ante las autoridades de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

El documento presentado concentra cuatro ejes irrenunciables para el sector educativo: la derogación de la reforma previsional, el cese de la emergencia previsional, el pago simultáneo de los aumentos salariales entre los trabajadores activos y los pasivos, y la restitutución plena del 82% móvil real entre los haberes jubilatorios y los sueldos en actividad.

Reclamo

Al cumplirse dos años de la sanción de la normativa previsional, el secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, advirtió sobre el "impacto totalmente negativo" que la ley ha provocado en las economías familiares.

El dirigente sindical criticó con dureza el incremento de la alícuota de aportes para los activos —que pasó del 14,5% a escalas que oscilan entre el 16% y el 21%—, la continuidad del descuento por "aporte solidario" a jubilados y el cierre de las discusiones paritarias mediante decretos del Ejecutivo provincial.

"Denunciamos que la ley iba a originar pérdida de derechos y hoy lo ratificamos. No puede ser que si aportaste toda tu vida, cuando te jubiles tengas que seguir aportando. La Legislatura debe escuchar a los trabajadores", manifestó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe.

Amsafé se movilizó a la Legislatura con 20.000 firmas y exigió la derogación de la reforma previsional. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

Puntos centrales del petitorio docente entregado en el Parlamento

Las demandas elevadas por la conducción provincial de Amsafe comprenden los siguientes aspectos clave:

Derogación de la reforma previsional: exigencia de anular la norma vigente al considerarla un instrumento de ajuste sobre el sector laboral.

Fin de la emergencia previsional: eliminación de los aportes solidarios exigidos a los trabajadores retirados.

Cobro simultáneo de aumentos: fin del diferimiento en la liquidación de las subas salariales para el sector pasivo.

Restitución del 82% móvil: equiparación automática y real de los haberes jubilatorios respecto del haber del trabajador en actividad.

Aumento de la alícuota: rechazo al incremento del aporte personal de los activos, que ascendió a escalas de entre el 16% y el 21%.

Pedido de audiencias: solicitud de reuniones urgentes con los presidentes de los bloques parlamentarios de ambas cámaras.