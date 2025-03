Consulados italianos no harán más ciudadanías y miles de descendientes santafesinos deberán gestionarla en Italia

Los trámites de ciudadanías iure sanguinis ya no serán gestionados por los consulados sino por una oficina virtual del Ministerio del Exterior Italiano en Roma.

En las últimas horas se dio a conocer un decreto del gobierno de Italia que sacudió a la comunidad de descendientes al aprobarse una serie de reformas significativas en el trámite de la ciudadanía iure sanguinis. El punto clave del decreto-ley que no pasó por el Parlamento se da en base a la gestión de ciudadanías y una fuerte centralización en Roma.

Los trámites de ciudadanía iure sanguinis ya no serán gestionados por los consulados , sino por una oficina virtual del Ministerio del Exterior Italiano (Maeci) en Roma. Esto fue confirmado a UNO Santa Fe por el diputado italiano Franco Tirelli.

También se determinó que a partir de las nuevas condiciones de naturalización por derecho de sangre, la misma fue limitada a dos generaciones. Desde ahora, es necesario tener padre o abuelo nacido en Italia para obtener la nacionalidad.

El rosarino que forma parte de la Cámara de Diputados de Italia expresó sobre la determinación: "No tenemos el decreto firmado. La reunión de los ministros habría sido el pasado jueves por la noche, habiéndose firmado un decreto posteriormente. Todavía este decreto no está publicado, lo único que se realizó fue una conferencia de prensa del ministro de Relaciones Exteriores que nos parece que confundió mucho a la gente y la prensa está dando información que todavía no está chequeada".

Lo que confirmó a este medio Tirelli es que "desde las 00 horas del viernes 28 de marzo no se van a hacer más trámites de ciudadanía en los consulados, sino que se van a realizar directamente en una oficina virtual del Ministerio de Relaciones Exteriores en Roma".

TirelliVa.jpg El diputado italiano nacido en Rosario, Franco Tirelli.

El decreto-ley del Gobierno de Italia

Aunque el contenido exacto de los decretos no se ha especificado completamente en la agenda oficial, ya se publicó un borrador de uno de los proyectos de ley que se cree podría estar en línea con las medidas adoptadas.

Entre los puntos centrales que se anticipan se incluye el plazo de tramitación extendido, puesto que el gobierno italiano contaría con un plazo de 48 meses para la tramitación de las solicitudes. Además habrá atención limitada exclusivamente por correo electrónico.

Se estipula el establecimiento de cuotas con la implementación de un cupo de solicitudes, tras lo cual no se gestionarían más hasta la apertura de nuevos turnos. Este número no superaría el total de las tarifas cobradas por los consulados en 2024.

Trámites en consulados

Sobre la continuidad de los trámites en los consulados, Tirelli indicó a UNO que "los trámites que se seguirán haciendo son aquellos que tienen que ver con pasaportes, inscripción de hijos directos menores y otros trámites que tienen que ver con visado, código fiscal, etc. Lo que es ciudadanía, reconstrucción e hijo directo se hará en forma virtual en una oficina nueva que abrirá el Ministerio de Relaciones Exteriores en Italia, sumado a que toda la documentación se enviará de forma virtual".

Con estas reformas, la ciudadanía pasará a tener un costo de 700 euros por persona. Otra de las particularidades del decreto ley lanzado por el gobierno italiano se da por el hecho de que la ciudadanía se puede tomar hasta el nieto, con el punto mencionado solo por los medios de que el padre o el abuelo deben haber nacido en Italia. Sobre este punto, Tirelli subrayó que "si se corta la línea de descendencia se debería hacer con un proyecto de ley en el Parlamento".

Esto iría en detrimento del trabajo de los gestores en Argentina, como así también con todo lo relacionado a juicios. "Antes la causa de los juicios era que el consulado no daba el turno y ahora eso cambió", continuó el diputado italiano.

Qué pasará con las carpetas presentadas hasta el pasado jueves

Sobre lo que pasará con las carpetas que se presentaron hasta ayer 27 de marzo, Tirelli remarcó que "aquellas que están pendientes de resolución quedarán suspendidas hasta que el Ministerio de Relaciones Exteriores diga cómo se va a resolver administrativamente, pudiendo ser resuelta en el consulado o enviar todo al Ministerio y que se resuelva la ciudadanía allí.

Sobre la demanda de turnos, Tirelli indicó que "cuando se abrían turnos todos los jueves había un promedio de 50.000 personas entrando para solicitar hasta el año pasado. Vemos que bajó la demanda este año y creemos que es producto del costo y que la economía mejora en Argentina, cuando eso sucede la demanda de ciudadanía baja".