El relevamiento de la semana epidemiológica 46 confirmó actividad del Aedes aegypti en distintos sectores de la ciudad. La Municipalidad difundió recomendaciones para evitar la reproducción del vector

La Municipalidad de Santa Fe continúa con el monitoreo entomológico semanal para evaluar la actividad del mosquito Aedes aegypti , transmisor del dengue, mediante una red de ovitrampas distribuidas en distintos barrios de la ciudad.

Según el último relevamiento, correspondiente a la semana epidemiológica 46 , realizado entre el 19 y el 27 de noviembre, se detectó presencia del mosquito en distintos sectores de la capital provincial. En total, 18 barrios registraron resultados positivos en los dispositivos de monitoreo.

En qué barrios detectaron huevos del mosquito

Los controles de las ovitrampas, que permiten identificar los huevos depositados por las hembras del mosquito, dieron resultados positivos en los siguientes barrios:

Coronel Dorrego

Las Delicias

Progreso

Pompeya Oeste

Liceo Zona Norte

San Agustín

Atilio Rosso

Los Hornos

J. B. Alberdi

Guadalupe Oeste

Central Guadalupe

Guadalupe Noreste

Chalet

Candioti Sur

La Guardia

Por otra parte, las trampas destinadas a la captura de mosquitos adultos registraron resultados positivos en Candioti Norte, Coronel Dorrego, Guadalupe Oeste y República del Oeste.

Desde el municipio aclararon que no hay casos positivos de dengue en la ciudad de Santa Fe, aunque remarcaron que la presencia del mosquito transmisor obliga a sostener las medidas de prevención y control.

Cómo funciona el monitoreo del dengue en Santa Fe

El sistema de vigilancia entomológica cuenta con 60 localizaciones con ovitrampas, distribuidas estratégicamente en diferentes barrios. Estos dispositivos permiten hacer un seguimiento de los huevos que depositan las hembras y detectar la actividad de los mosquitos adultos.

El monitoreo se desarrolla a partir de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM-FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

En paralelo, la Municipalidad sostiene distintas actividades de promoción y prevención, entre ellas descacharrados asistidos, campañas de concientización en espacios públicos, ferias y eventos, además de talleres en las escuelas.

Las recomendaciones para prevenir el dengue

Ante la presencia del mosquito en distintos barrios, desde el municipio recordaron la importancia de eliminar los posibles criaderos y mantener los espacios limpios. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Vaciar todos los recipientes que puedan acumular agua.

que puedan acumular agua. Revisar y limpiar regularmente desagües y canaletas , preferentemente con agua caliente.

, preferentemente con agua caliente. Extremar los cuidados con recipientes que no pueden descartarse, como bebederos de animales, floreros, baldes, piletines y tanques.

Renovar el agua de esos recipientes, especialmente después de las lluvias.

Utilizar espirales e insecticidas para proteger el interior de las viviendas.

Limpiar y desmalezar patios y jardines .

. Colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües.

Facilitar el ingreso del personal municipal encargado de las tareas de descacharrado.

Descacharrados asistidos y visitas municipales

La Municipalidad continúa con los operativos de descacharrado asistido en los barrios donde se registra mayor actividad del mosquito. Las intervenciones priorizan los sectores en los que se detectaron huevos o un mayor porcentaje de ovitrampas positivas.

Desde el municipio recordaron que los trabajadores que realizan estas tareas están debidamente identificados. Ante cualquier duda sobre una visita, los vecinos pueden comunicarse con la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar si hay promotores trabajando en su domicilio.

Finalmente, recomendaron retirar el agua acumulada en recipientes y espacios abiertos después de las lluvias y durante los períodos de altas temperaturas. Además, ante la aparición de síntomas compatibles con dengue, indicaron que es importante consultar al médico y evitar la automedicación.