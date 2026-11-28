La altura del río Paraná descendió tres centímetros en el Puerto de Santa Fe este sábado. En paralelo, la Municipalidad finalizó la construcción de 10 nuevos módulos habitacionales. Actualmente, hay 315 personas alojadas en los centros de asistencia

La Municipalidad de Santa Fe continúa con el monitoreo de la situación hídrica y los operativos de asistencia a las familias afectadas por la crecida del río Paraná . Este sábado 28 de noviembre, el número de personas alojadas en los Centros de Asistencia Integral se mantiene en 315 , la misma cantidad registrada durante la jornada anterior.

En paralelo, finalizaron los trabajos de construcción de 10 nuevos módulos habitacionales en Alto Verde , lo que permitió ampliar la capacidad de alojamiento del centro ante eventuales necesidades de evacuación. También avanzan los preparativos para instalar nuevas estructuras en Colastiné Norte.

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Crecida del Paraná: las alturas de los ríos en Santa Fe

De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná marcó este sábado a las 6 una altura de 5,64 metros en el Puerto de Santa Fe. La medición se encuentra por debajo del nivel de evacuación que el curso de agua había superado anteriormente.

Por su parte, el río Salado registró 2,71 metros en Recreo, seis centímetros menos que el nivel informado durante el viernes, según los datos de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia.

Hay 315 personas alojadas en los centros de evacuados

La distribución de las personas alojadas en los dispositivos municipales se mantiene sin modificaciones:

Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde: 285 personas, de las cuales 172 son mayores y 113 menores.

285 personas, de las cuales 172 son mayores y 113 menores. Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur: 30 personas, entre ellas 19 mayores y 11 menores.

En total, permanecen alojadas 191 personas mayores y 124 menores en ambos centros.

Los dispositivos de asistencia y acompañamiento continúan funcionando con la participación de las áreas municipales de Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM, junto con organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno provincial.

Además, en el centro de Colastiné Sur comenzaron los trabajos para acondicionar un espacio recreativo con juegos infantiles, similar al que ya funciona en Alto Verde. El objetivo es generar un ámbito de encuentro y esparcimiento para los niños y niñas alojados.

Hay 298 personas alojadas en dos centros de asistencia integral. gentileza

Construyeron 10 nuevos módulos habitacionales en Alto Verde

Una de las novedades del operativo es la finalización de 10 nuevos módulos habitacionales construidos por la ONG TECHO en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde.

Con estas incorporaciones, el predio cuenta ahora con 89 módulos habitacionales: 74 pertenecientes a TECHO y otros 15 de tipo plegable.

En tanto, continúan los trabajos de preparación del Centro de Asistencia Integral Nº 3, ubicado en Colastiné Norte. Durante este fin de semana está previsto el arribo de nuevos módulos de TECHO para iniciar su construcción. En una primera etapa se contempla el armado de aproximadamente 40 unidades.

La ampliación de estos espacios forma parte de las medidas preventivas del municipio para contar con mayor capacidad de respuesta ante posibles traslados de familias afectadas por la crecida del Paraná.

Asistencia a las familias que permanecen en zonas anegadas

La Dirección de Acción Social (DAS) municipal mantiene los operativos de asistencia humanitaria para los vecinos que continúan en sus viviendas en los sectores afectados por la crecida.

Durante este viernes, las tareas se concentraron en Vuelta del Paraguayo, donde se distribuyeron agua, alimentos y otros elementos de primera necesidad.

Los trabajos se realizan de manera coordinada con Defensa Civil de la Provincia y los Bomberos Voluntarios de Las Flores. Para estas tareas utilizan una embarcación del Ministerio de Ambiente provincial, que también permite colaborar con el monitoreo de la situación hídrica y el apoyo logístico a los vecinos.

Mantienen activos 35 puntos del sistema de protección hídrica

En paralelo a los operativos de asistencia, la Municipalidad continúa con los trabajos preventivos y de mantenimiento del sistema de protección hídrica de Santa Fe.

Las tareas incluyen ajustes técnicos y regulaciones en los equipos de bombeo y tableros instalados para optimizar su funcionamiento.

Actualmente permanecen activos 35 puntos de operación, entre estaciones de bombeo y compuertas cerradas con equipos de bombeo instalados.

Además, para la próxima semana está prevista la instalación preventiva de cuatro equipos de bombeo adicionales: dos en la zona portuaria y otros dos en la Costanera.

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Recomendaciones para los vecinos

Ante la continuidad de la crecida, el municipio solicitó a la población circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones de los equipos que participan de los operativos y evitar transitar por sectores anegados.

También recordó la importancia de no arrojar residuos en calles, canales y desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua.

Para realizar consultas o solicitar intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana: 0800 777 5000.