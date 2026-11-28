Una masa de aire cálida y húmeda favorecerá jornadas mayormente soleadas en la ciudad. El martes se espera un descenso de la temperatura máxima y una baja posibilidad de precipitaciones

El comienzo de este sábado e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada y con una temperatura de 28.7º a las 11 de la mañana con una térmica de 29.2° y una m áxima prevista de 34° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa el predominio de una masa de aire cálida y húmeda, con aportes de flujos de aire desde el norte/noreste a la región, lo que permitirá que las jornadas se mantengan con condiciones estables, mayormente soleadas, con nubosidad variada por momentos y con ascenso de los registros térmicos, principalmente de las máximas. A priori no se prevé eventos de lluvia para los próximos días, no obstante, las condiciones tienden a inestabilizar levemente hacia la jornada del martes de la semana próxima , con baja posibilidad de ocurrencia de lloviznas aisladas.

Domingo con cielo despejado a algo nublado y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 20° y máxima 34°. Vientos leves predominantes de dirección noreste.

En tanto para el lunes se prevé un cielo despejado a algo nublado con condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 22° y máxima 35°. Vientos leves a moderados predominantes de dirección noreste.

Por último se espera un martes con cielo algo nublado a parcialmente nublado con condiciones relativamente estables, desmejorando y una baja posibilidad de lloviznas aisladas durante la tarde. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 22° y leve descenso en las máximas, 31°. Vientos moderados de dirección norte/noreste, rotando a moderados del sector sur.