Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

El programa de vacunación continúa por distintos espacios públicos para atender a la población de riesgo y adultos mayores. Este viernes será en el Espigón I

La campaña de vacunación itinerante en Santa Fe tiene el objetivo de una amplia cobertura

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. Estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía .

El objetivo del programa impulsado por el municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Este viernes 24, el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará en el espigón I, en Obispo Príncipe 1, en la costanera oeste en el horario de 16.30 a 19.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).