Uno Santa Fe | Santa Fe | vacunación

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

El programa de vacunación continúa por distintos espacios públicos para atender a la población de riesgo y adultos mayores. Este viernes será en el Espigón I

23 de enero 2026 · 10:03hs
La campaña de vacunación itinerante en Santa Fe tiene el objetivo de una amplia cobertura 

La campaña de vacunación itinerante en Santa Fe tiene el objetivo de una amplia cobertura 

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. Estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

Además, también se podrán acercar aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

La campaña de vacunación con el objetivo de una cobertura amplia

El objetivo del programa impulsado por el municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Este viernes 24, el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará en el espigón I, en Obispo Príncipe 1, en la costanera oeste en el horario de 16.30 a 19.

Embed

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).

vacunación Santa Fe gripe campaña neumonía
Noticias relacionadas
como sera la vacunacion de ninos y ninas en las colonias de verano de santa fe

Cómo será la vacunación de niños y niñas en las colonias de verano de Santa Fe

La vacunación itinerante de la Municipalidad de Santa Fe está en las colonias de verano de adultos mayores

Comenzó la vacunación en las colonias de verano de adultos mayores

La vacunación en Santa Fe para embarazadas contra el virus sincicial respiratorio

La Municipalidad de Santa Fe comenzó la vacunación a embarazadas contra el virus sincicial respiratorio

Vacunación en el embarazo: Santa Fe refuerza la prevención de bronquiolitis y neumonía en recién nacidos

La Provincia busca vacunar a 22.000 embarazadas para proteger a madres y prevenir bronquiolitis y neumonía en recién nacidos

Lo último

Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Ovación
Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"