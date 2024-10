Controversia por la venta de terrenos nacionales en Santa Fe : "Es una cachetada para los intereses de la ciudad"

La medida, anunciada a través del Boletín Oficial, no fue discutida previamente con las autoridades locales. "Es una cachetada para los intereses de la ciudad" , manifestó por LT10, Leandro González, actual concejal santafesino.

El edil se lamentó que la noticia se conociera por medio del Boletín Oficial, sin un diálogo institucional previo entre Nación y el gobierno de la ciudad. “Más allá de que sean terrenos nacionales, provinciales o municipales, quienes los ponen en valor son los vecinos de la ciudad, a través de la historia, las obras de infraestructura y los servicios que hemos pagado peso a peso los santafesinos. Es una falta de respeto a esos esfuerzos”, dijo.

Preocupación por el impacto en la ciudad

Una de las preocupaciones centrales expresadas por las autoridades locales es que muchos de los terrenos que el Gobierno Nacional pretende vender actualmente funcionan como espacios verdes, ya que están clasificados como terrenos "N1" según el reglamento de ordenamiento urbano de la ciudad. Esta nomenclatura limita el uso de esos terrenos exclusivamente a áreas verdes, lo que impide el desarrollo de proyectos inmobiliarios en esas zonas.

"Hoy esos espacios son áreas verdes y así están registrados. No se puede construir, o al menos no se pueden realizar desarrollos inmobiliarios, ya que se los denomina N1, lo que según el reglamento de ordenamiento urbano permite solo espacios verdes. Lo que tememos es que, al estar clasificados de esta forma, se vendan a un precio bajo y luego se promuevan modificaciones para permitir la edificación, algo que no debería ocurrir", indicó.

Posibles acciones del municipio

Ante la medida, la municipalidad evalúa presentar un proyecto para recatalogar estos terrenos como "urbanización futura", congelando su uso hasta que la ciudad defina qué se puede hacer en dichas parcelas.

"Estamos evaluando esta opción porque creemos que debe haber una planificación ordenada y consensuada. No es un 'no' caprichoso a la venta, sino que queremos asegurarnos de que cualquier transacción beneficie también a la ciudad”, señalaron.

Además enfatizó la necesidad de que, si se procede con la venta, la ciudad de Santa Fe reciba una compensación justa. "Siempre nos hemos preguntado qué le deja al municipio la venta de estos lotes. Entendemos que hay terrenos que pueden estar abandonados, pero también hay otros que cuentan con infraestructura y servicios que pagamos los santafesinos. Por eso, queremos saber qué se le ofrece a la ciudad por estas ventas".

