Miércoles nublado en la ciudad de Santa Fe antes de la llegada de un nuevo frente frío

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de miércoles e n la ciudad de Santa Fe fue con cielo mayormente nublado y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 12.6º, ST: 12º y se espera que la máxima alcance los 19º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa en la región central del país, que lentamente comienza el ingreso del sistema frío y con ello, la potenciación del sistema de alta presión. Esta situación permite en nuestra región que si bien la jornada se debería mantenerse mayormente nublada, las condiciones deberían estabilizarse y presentar una tendencia a despajarse hacia últimas horas del día o primeras de mañana jueves . Respecto de las temperaturas , también presentan una tendencia gradual en descenso, esperándose comienzos de j ornadas frías a partir de mañana y hasta por lo menos el viernes .

Jueves con cielo con nubosidad variable y tendencia a despejarse durante la jornada con condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima 6º y máxima 16º. Vientos moderados del sector este/sureste.

En tanto se espera un viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos con condiciones estables y temperaturas en suave descenso de las mínimas, 5º y suave ascenso de las máximas, 18º. Vientos moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

Por último, el comienzo de fin de semana será con un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 7º y suave descenso de las máximas, 16º. Vientos leves del sector este/sureste, rotando al sur/sureste.

• LEER MÁS: Santa Fe tendrá lluvias normales a superiores y temperaturas en ascenso entre agosto y octubre