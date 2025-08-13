Uno Santa Fe | Santa Fe | miércoles

Miércoles nublado en la ciudad de Santa Fe antes de la llegada de un nuevo frente frío

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

13 de agosto 2025 · 07:31hs
El clima en la ciudad de Santa Fe

El clima en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con cielo mayormente nublado y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 12.6º, ST: 12º y se espera que la máxima alcance los 19º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa en la región central del país, que lentamente comienza el ingreso del sistema frío y con ello, la potenciación del sistema de alta presión. Esta situación permite en nuestra región que si bien la jornada se debería mantenerse mayormente nublada, las condiciones deberían estabilizarse y presentar una tendencia a despajarse hacia últimas horas del día o primeras de mañana jueves. Respecto de las temperaturas, también presentan una tendencia gradual en descenso, esperándose comienzos de jornadas frías a partir de mañana y hasta por lo menos el viernes.

Jueves con cielo con nubosidad variable y tendencia a despejarse durante la jornada con condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima 6º y máxima 16º. Vientos moderados del sector este/sureste.

En tanto se espera un viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos con condiciones estables y temperaturas en suave descenso de las mínimas, 5º y suave ascenso de las máximas, 18º. Vientos moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

Por último, el comienzo de fin de semana será con un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 7º y suave descenso de las máximas, 16º. Vientos leves del sector este/sureste, rotando al sur/sureste.

• LEER MÁS: Santa Fe tendrá lluvias normales a superiores y temperaturas en ascenso entre agosto y octubre

Miércoles fresco pero con sol pleno en la ciudad de Santa Fe

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Felipe Michlig destacó el diálogo y la amplia participación ciudadana en la primera etapa de la Convención Reformadora

El director de Policía, Alejandro Tognolo asumió como nuevo Jefe de la Unidad Regional XIII con asiento en la ciudad de San Cristóbal

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

