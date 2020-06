Coronavirus: ¿cómo son los controles en los accesos a la ciudad?

Esta mañana se activó el protocolo en uno de los test de olfato que comenzó a implementar la Municipalidad en los diferentes accesos a la ciudad, en conjunto con fuerzas de seguridad provinciales o nacionales. En tal sentido, el intendente Emilio Jatón indicó: «Si bien el virus no está circulando, lo que tenemos que hacer es seguir controlándonos entre nosotros y, si a los controles, le sumamos los test de olfato está muy bien porque tenemos que seguir en alerta; la pandemia no ha pasado».

Jatón detalló que el 0800 de la Municipalidad continúa con el test que se realiza en forma telefónica de acuerdo a lo que establece el protocolo. «Hace un rato una persona no pudo determinar qué era lo que estaba oliendo. Lo que hicimos fue acompañarla hasta su casa y activar los pasos del protocolo. Fíjense la importancia de estos controles», indicó el intendente, junto a Osvaldo Aymo, director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Este organismo, junto con los agentes municipales, controlan el acceso a la ciudad de Perón e Iturraspe.

Con respecto a cómo son los controles, el intendente precisó que lo que se busca es un muestreo. «No paramos a todos los vehículos para no entorpecer el tránsito y adecuarnos a las medidas de seguridad vial, pero a los conductores que se los detiene se les hace un test de olfato, les consultan si tienen síntomas y se les toma la temperatura. Sabemos cuáles son los lugares de alta circulación, los transportistas son una prioridad de estos controles, paramos a los camiones, les hacemos los test a los transportistas, pero también a los automovilistas, de hecho el protocolo se activó por el conductor de un automóvil».

control 2.jpg

Por su parte, Aymo -de la Agencia Provincial de Seguridad Vial- consignó que «estamos haciendo mucho hincapié en controlar los límites interprovinciales, no hay que olvidarse que el lunes de la semana pasada se cumplieron 100 días del primer coronavirus positivo de la provincia y, como decía el intendente, no tenemos circulación comunitaria. En los límites interprovinciales paramos a todos los que circulan, no hay que estigmatizar a un sector en particular, todos somos posibles portadores del coronavirus».

Responsabilidad social

Posteriormente, Jatón reforzó el pedido para que los santafesinos tengan una conciencia social. «Ayer con el gobernador y otros intendentes tomamos la decisión de suspender las salidas afectivas durante la semana. Vemos cómo la gente circula por nuestras calles y eso nos preocupa y nos ocupa, por eso hacemos calles recreativas para que la gente tenga más espacio y distanciamiento para andar, pero en estos momentos es fundamental la responsabilidad de cada uno».

En ese sentido, el intendente advirtió que «mucho de lo que pueda llegar a pasar de acá en adelante depende de nosotros como sociedad. No hay que perder todo lo que ganamos. Sabemos que no hay que tocar la economía, pero depende de los santafesinos que no se vuelva atrás», dijo, y añadió que «la conciencia social es fundamental, la gente no puede estar jugando al fútbol en un lugar público, cosas de ese tipo no se pueden hacer».