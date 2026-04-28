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Un docente universitario debería cobrar $2,2 millones pero percibe mucho menos, según la UNL

El estudio marca la brecha entre la ley vigente y los salarios actuales

28 de abril 2026 · 07:58hs
Un docente universitario debería cobrar $2,2 millones pero percibe mucho menos, según la UNL

Jose Busiemi

La crítica situación del salario universitario vuelve a estar en el centro del debate público. Un informe presentado por equipos de investigación de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) expone con datos contundentes la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes, en un contexto de ajuste y falta de implementación de la ley de financiamiento universitario.

La decana de la Facultad de Ciencias Económicas y vicerrectora de la UNL, Liliana Dillon, explicó que el análisis se construyó sobre datos “replicables y contrastables”, lo que permite dimensionar con claridad la magnitud del problema. “Los datos están publicados y disponibles, y cualquiera que los analice va a llegar a las mismas conclusiones”, afirmó.

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El reclamo de los docentes universitarios por la Ley de financiamiento

El reclamo de los docentes universitarios por la Ley de financiamiento

Caída del presupuesto y deterioro salarial

Uno de los puntos más críticos es la reducción de los gastos de funcionamiento, que registran una caída cercana al 40%, afectando directamente las tareas de docencia, investigación y extensión.

En paralelo, el informe señala que para recuperar el nivel salarial perdido se necesitaría una recomposición del 55,5% del salario bruto, lo que permitiría revertir más del 30% de caída real del poder adquisitivo acumulado en el último período.

“Estamos frente a un atraso muy significativo que impacta en la calidad del sistema universitario”, advirtió Dillon.

Pluriempleo y abandono del sistema

El deterioro salarial genera consecuencias estructurales. Entre ellas, el crecimiento del pluriempleo docente, la renuncia de profesionales y la desarticulación de equipos académicos.

Según detalló la funcionaria, cada vez más docentes se ven obligados a multiplicar trabajos para sostener ingresos, mientras que otros optan por abandonar el sistema universitario ante la falta de condiciones económicas.

Diferencias entre la ley vigente y la propuesta del Gobierno

El informe también compara los efectos de la actual ley de financiamiento universitario, aún no implementada, con la nueva iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

Un ejemplo concreto:

  • Un docente titular con dedicación exclusiva cobraba en febrero de 2026 alrededor de $1.456.000
  • Con la ley vigente debería percibir $2.264.000
  • Con el nuevo esquema propuesto, el salario sería de apenas $1.515.000

Esto evidencia, según Dillon, que “no hay una recomposición real” en la propuesta oficial, ya que omite la recuperación de lo perdido durante 2024.

Los salarios más bajos del sistema

La situación es aún más crítica en los cargos iniciales. El informe revela que el 56% de los docentes de la UNL son Jefes de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación simple, el nivel más bajo de ingreso.

En estos casos, un docente sin antigüedad percibe actualmente unos $202.000 de bolsillo, lo que implica una pérdida del 41,8% del poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

Además, el 60% de la planta docente tiene dedicación simple, lo que explica los bajos niveles salariales generalizados.

El estudio también compara la evolución de ingresos con otros ámbitos laborales. Allí se observa que el sector universitario es el más afectado, incluso por debajo del sector público y del privado.

Si bien estos últimos también registraron pérdidas frente a la inflación, el deterioro en las universidades es “mucho más profundo”, remarcaron desde la UNL.

Un reclamo que crece

El informe fue presentado en el marco de la jornada de visibilización del 15 de abril, donde generó fuerte repercusión. Desde la comunidad universitaria insisten en la necesidad de que el Gobierno nacional cumpla con la ley vigente y garantice el financiamiento del sistema.

“La situación requiere una respuesta urgente. No se trata solo de salarios, sino del futuro de la educación pública universitaria”, concluyó Dillon.

• LEER MÁS: Paro docente en la UNL: una semana sin clases por reclamo de financiamiento universitario

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