Cortes programados por EPE para este domingo

Corresponden al domingo 28 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

27 de septiembre 2025 · 19:46hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, interrumpirá el servicio este domingo 28 septiembre en SANTA FE

• 9.30 a 11.30 en la zona de: avenida Alem, Sargento Cabral, Lavalle y Alberdi

• 10 a 12 en la zona de: Obispo Gelabert, Candido Pujato, Urquiza y 9 de julio

EPE Santa Fe
