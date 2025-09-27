La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, interrumpirá el servicio este domingo 28 septiembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este domingo
Corresponden al domingo 28 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
27 de septiembre 2025 · 19:46hs
• 9.30 a 11.30 en la zona de: avenida Alem, Sargento Cabral, Lavalle y Alberdi
• 10 a 12 en la zona de: Obispo Gelabert, Candido Pujato, Urquiza y 9 de julio
