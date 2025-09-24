Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 24 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

24 de septiembre 2025 · 07:15hs
Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, mantenimiento de subestación, reformas en subestación y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este miércoles 24 septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: Jujuy, Lamadrid, Roque Saenz Peña y Roberto Arlt

• 8.30 a 11.30 en la zona de: Espora, Padre Genesio, Zavalla y San Juan

• 9 a 11 en la zona de: Vélez Sarsfield, Antonia Godoy, Estanislao Zeballos y J.P. López

• 9 a 12 en la zona de: Huergo, Pedro de Vega, Repùblica de Siria y Las Heras

• 9 a 13 en la zona de: Facundo Zuviria, Risso, San Lorenzo y Estanislao Zeballos

• 13 a 17 en la zona de: Iturraspe, Blas Parera, Llerena y Saavedra

SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona de: Batalla de Maipú, Mántaras, Saavedra y Luján

ARROYO LEYES

• 9 a 12 en la zona de: RP1 entre calle 8 y calle 20 hacia el oeste

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé Arroyo Leyes
