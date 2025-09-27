La derrota de este sábado en Caseros ante Estudiantes (BA) volvió a dejar a Colón en evidencia dentro de la tabla del grupo B de la Primera Nacional. El Sabalero acumula 10 partidos sin ganar, alcanzó la vigésima caída de la temporada y continúa hundiéndose
Así está la tabla de la zona B, con un Colón que ya perdió 20 partidos en el año
La zona B de la Primera Nacional está al rojo vivo en la cima y con todo claro en el fondo, con un Colón que no levanta y volvió a perder
Por Ovación
Con apenas 29 puntos, el equipo de Ezequiel Medrán –aún no ganó desde que asumió– se mantiene en el puesto 16, muy lejos de los puestos de arriba y con números que reflejan una campaña con tintes de descenso.
• LEER MÁS: Colón no tuvo alma, cayó con Estudiantes (BA) y está a un paso de la peor campaña de su historia
El hecho de que no haya perdido la categoría responde más a lo mal que estuvieron Defensores Unidos (CADU) y Talleres de Remedios de Escalada que a méritos propios.
En contraste, la pelea de arriba muestra otra realidad: Gimnasia de Mendoza lidera con 59 unidades, escoltado de cerca por el propio Estudiantes (BA), que suma 58 tras el triunfo frente al Sabalero.
Otros resultados: San Telmo 3-Gimnasia (J) 2; Nueva Chicago 1-Agropecuario 0; Talleres (RE) 1-Chaco For Ever 0; Defensores de Belgrano 2-Central Norte 0.