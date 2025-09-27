Así está la tabla de la zona B, con un Colón que ya perdió 20 partidos en el año

La zona B de la Primera Nacional está al rojo vivo en la cima y con todo claro en el fondo, con un Colón que no levanta y volvió a perder

La derrota de este sábado en Caseros ante Estudiantes (BA) volvió a dejar a Colón en evidencia dentro de la tabla del grupo B de la Primera Nacional . El Sabalero acumula 10 partidos sin ganar, alcanzó la vigésima caída de la temporada y continúa hundiéndose

Con apenas 29 puntos, el equipo de Ezequiel Medrán –aún no ganó desde que asumió– se mantiene en el puesto 16, muy lejos de los puestos de arriba y con números que reflejan una campaña con tintes de descenso.

El hecho de que no haya perdido la categoría responde más a lo mal que estuvieron Defensores Unidos (CADU) y Talleres de Remedios de Escalada que a méritos propios.

En contraste, la pelea de arriba muestra otra realidad: Gimnasia de Mendoza lidera con 59 unidades, escoltado de cerca por el propio Estudiantes (BA), que suma 58 tras el triunfo frente al Sabalero.

Otros resultados: San Telmo 3-Gimnasia (J) 2; Nueva Chicago 1-Agropecuario 0; Talleres (RE) 1-Chaco For Ever 0; Defensores de Belgrano 2-Central Norte 0.

La tabla del grupo B, con Colón en ruinas