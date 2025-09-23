La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, mantenimiento de subestación y mantenimiento, interrumpirá el servicio este martes 23 septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ DEL RINCÓN Y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este martes
Corresponden al martes 23 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 8 a 11 en la zona de: Luciano Molinas, Colodrero, Avellaneda y Pedro Vittori
• 8.30 a 10.30 en la zona de: avenida Circunvalación, Menchaca, Hernandarias y Castelli
• 9.30 a 11.30 en la zona de: Estanislao. Zeballos, Risso, San Jerónimo y Pasaje Ingenieros
SANTO TOMÉ
• 12 a 16 en la zona de: avenida Richieri, Aristóbulo del Valle, Centenario y Lugones
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 9 a 12 en la zona de: Callejón Montenegro, Callejón Vidal, Santa Rosa hasta el arroyo Ubajay
ARROYO LEYES
• 9 a 12 en la zona de: Calle 2, calle 14, Santa Rosa hasta el arroyo Ubajay
