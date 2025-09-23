Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 23 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

23 de septiembre 2025 · 07:16hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, mantenimiento de subestación y mantenimiento, interrumpirá el servicio este martes 23 septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ DEL RINCÓN Y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 11 en la zona de: Luciano Molinas, Colodrero, Avellaneda y Pedro Vittori

• 8.30 a 10.30 en la zona de: avenida Circunvalación, Menchaca, Hernandarias y Castelli

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Estanislao. Zeballos, Risso, San Jerónimo y Pasaje Ingenieros

SANTO TOMÉ

• 12 a 16 en la zona de: avenida Richieri, Aristóbulo del Valle, Centenario y Lugones

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 9 a 12 en la zona de: Callejón Montenegro, Callejón Vidal, Santa Rosa hasta el arroyo Ubajay

ARROYO LEYES

• 9 a 12 en la zona de: Calle 2, calle 14, Santa Rosa hasta el arroyo Ubajay

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón Arroyo Leyes
Cuanto más tiene el balón, Unión resulta ser menos eficaz

La triste vuelta a Colón y el final menos deseado por Emmanuel Gigliotti

Tras frustrarse la disolución de organismos estatales, el Gobierno designó nuevas autoridades

Cuanto más tiene el balón, Unión resulta ser menos eficaz

La triste vuelta a Colón y el final menos deseado por Emmanuel Gigliotti

Tras frustrarse la disolución de organismos estatales, el Gobierno designó nuevas autoridades

Nueva incorporación para fortalecer el trabajo en altura para el municipio de Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé y la UTN lanzan la segunda campaña de recolección de residuos electrónicos

Comienzan a recuperarse los postergados del Clausura Chijí Serenotti

Lanús visita a Fluminense con el desafío de clasificar a semifinales

Racing y Vélez a todo o nada por un lugar en las semifinales de la Libertadores

Dos argentinos clasificaron a la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires

La formación suplente de Unión goleó a Independiente de Santo Tomé

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit