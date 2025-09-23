Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 23 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, mantenimiento de subestación y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este martes 23 septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ DEL RINCÓN Y ARROYO LEYES

• 8 a 11 en la zona de: Luciano Molinas, Colodrero, Avellaneda y Pedro Vittori

• 8.30 a 10.30 en la zona de: avenida Circunvalación, Menchaca, Hernandarias y Castelli

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Estanislao. Zeballos, Risso, San Jerónimo y Pasaje Ingenieros

SANTO TOMÉ

• 12 a 16 en la zona de: avenida Richieri, Aristóbulo del Valle, Centenario y Lugones

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 9 a 12 en la zona de: Callejón Montenegro, Callejón Vidal, Santa Rosa hasta el arroyo Ubajay

ARROYO LEYES

• 9 a 12 en la zona de: Calle 2, calle 14, Santa Rosa hasta el arroyo Ubajay

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso